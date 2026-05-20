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Resumen: Ciudadano alemán fue expulsado de Medellín tras denuncias por escándalos y disparos.

‘Es solicitado por Migración’: así cazaron a ciudadano alemán que fue expulsado de Medellín tras denuncias

El alcalde Federico Gutiérrez informó sobre la expulsión de un ciudadano alemán señalado de protagonizar varios hechos que alteraban la convivencia en el sector de Provenza, en El Poblado.

Según indicó el mandatario paisa a través de sus redes sociales, el extranjero habría estado involucrado en situaciones como disparos al aire, fiestas prolongadas, escándalos recurrentes y presunto consumo de drogas.

Las denuncias de residentes y vecinos permitieron avanzar en el seguimiento de este caso, que terminó con la ubicación y posterior expulsión del país del ciudadano alemán. La medida también contempla una prohibición de ingreso a Colombia por un periodo de 10 años.

El operativo se desarrolló de manera articulada entre la Alcaldía de Medellín, Migración Colombia y la Policía Nacional.

Además, las autoridades señalaron que se apoyaron en el sistema tecnológico de seguridad de la ciudad y en las cámaras LPR para rastrear el vehículo en el que se movilizaba el extranjero.

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En audios conocidos tras el procedimiento, funcionarios que apoyaban el seguimiento alertaban sobre la ubicación del hombre mientras coordinaban el despliegue policial.

En las comunicaciones se hacía referencia a un vehículo blanco y se insistía en aplicar medidas de seguridad durante la interceptación, debido a que el ciudadano alemán era requerido por Migración Colombia.

Federico Gutiérrez aseguró que este año ya han sido deportados o expulsados 77 ciudadanos extranjeros por situaciones relacionadas con afectaciones a la seguridad, la convivencia y el orden público en Medellín.

El alcalde reiteró que las autoridades mantendrán controles frente a personas extranjeras que incurran en conductas que afecten la tranquilidad de los barrios y aseguró que quienes incumplan la ley enfrentarán consecuencias administrativas y judiciales.

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