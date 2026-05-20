Resumen: El alcalde de El Retiro, Santiago Montoya, desmintió la versión del presidente Gustavo Petro sobre los incidentes durante una reciente manifestación política, aclarando que su administración sí garantizó de manera oportuna el acompañamiento de la Policía. Montoya explicó que, aunque los manifestantes incumplieron la normativa local al utilizar perifoneo, la intervención de la Fuerza Pública evitó que la situación pasara a mayores. Además de reiterar su compromiso con las garantías democráticas y su disposición para colaborar con cualquier investigación, el mandatario local aprovechó la atención del Jefe de Estado para solicitarle un aumento en el pie de fuerza del municipio, el cual considera actualmente insuficiente.

Alcalde de El Retiro responde al presidente Petro: desmiente su versión de los hechos y le solicita más policías

En respuesta a la reciente solicitud del presidente de la República, Gustavo Petro, para que se le investigue por los incidentes ocurridos durante una manifestación política en el municipio, el alcalde de El Retiro, Santiago Montoya, emitió un contundente pronunciamiento en el que aseguró que la información divulgada por el mandatario nacional «no corresponde a lo sucedido».

De acuerdo con el alcalde Montoya, la administración municipal actuó conforme a la ley y brindó las garantías necesarias para el desarrollo de la actividad. Explicó que los organizadores del evento radicaron una solicitud ante la Secretaría de Gobierno para contar con acompañamiento preventivo, gestión que fue tramitada oportunamente ante la Policía Nacional.

Incumplimiento de decretos e intervención policial

Montoya detalló que la actividad autorizada consistía únicamente en un recorrido y la entrega de volantes (volanteo) por diferentes vías del municipio. Sin embargo, señaló que los manifestantes incumplieron la normativa local al realizar perifoneo, una acción que se encuentra expresamente prohibida mediante un decreto municipal vigente.

A pesar de esta irregularidad, el mandatario destacó que la Policía hizo presencia en el parque principal, logrando controlar la situación.

«A la Fuerza Pública, mi reconocimiento y agradecimiento por actuar oportunamente y evitar que la situación pasara a mayores. Incluso, los mismos manifestantes reconocieron que gracias a la intervención institucional se evitó una confrontación de mayor dimensión», expresó el alcalde.

Llamado al Gobierno Nacional: «Necesitamos más policías»

Aprovechando la atención que el presidente Petro ha puesto sobre el municipio, Montoya lanzó una petición directa al Gobierno Nacional respecto a la seguridad local. El mandatario advirtió que el actual pie de fuerza en la localidad es insuficiente y solicitó la asignación de más uniformados.

«Ya que fijó su atención en El Retiro, Presidente, sería muy importante que nos asignaran más policías; acá los recibimos y valoramos», afirmó Montoya, tras recordar que, pese a esta limitación, el municipio mantiene uno de los mejores indicadores de seguridad de la región.

Garantías democráticas y disposición a ser investigado

Finalmente, el alcalde rechazó cualquier acto de violencia y enfatizó que su administración respeta todas las posturas políticas, tanto de quienes apoyan una campaña como de sus contradictores, siempre que se expresen dentro del marco de la ley.

Para concluir, Montoya reiteró que en El Retiro se seguirán garantizando la libertad de expresión y la participación política sin distinción alguna, y manifestó su total disposición institucional para atender de manera transparente cualquier requerimiento, verificación o investigación por parte de las autoridades competentes.