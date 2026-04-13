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Resumen: La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de tres personas señaladas de contactar a víctimas por aplicaciones de citas en Bogotá, ganarse su confianza y drogarlas durante encuentros para robarles dinero y pertenencias; los implicados habrían obtenido más de 130 millones de pesos y deberán cumplir medida de aseguramiento en prisión mientras avanza el proceso.

¡Citas que terminaban en pesadilla! A la cárcel presunta banda que usaba apps de citas para dopar y robar en Bogotá

Tres personas fueron enviadas a prisión por su presunta participación en una serie de robos cometidos mediante engaños a través de aplicaciones de citas en Bogotá. Las autoridades los señalan de contactar a sus víctimas, ganarse su confianza y, posteriormente, suministrarles sustancias para dejarlas inconscientes y despojarlas de dinero y pertenencias.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el grupo habría afectado tanto a ciudadanos colombianos como a extranjeros, utilizando distintas modalidades para concretar los delitos.

Así operaban los señalados

Las investigaciones indican que entre 2024 y 2025, dos de los implicados habrían simulado interés sentimental para acercarse a sus víctimas. Luego de establecer contacto en plataformas digitales, las citaban en residencias en Bogotá, donde les ofrecían bebidas que contenían sustancias tóxicas.

Una vez las personas quedaban en estado de indefensión, los señalados accedían a sus productos financieros y realizaban compras o transferencias de dinero. Bajo esta modalidad, se habrían apropiado de más de 85 millones de pesos.

En otro caso, una tercera persona habría utilizado perfiles falsos para contactar, al menos, a cuatro ciudadanos extranjeros. Según el material de investigación, los encuentros se realizaban en establecimientos públicos, hoteles y viviendas de la ciudad.

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En esos espacios, presuntamente suministraba sustancias diluidas a las víctimas y, aprovechando su estado de somnolencia, les hurtaba celulares y dinero, alcanzando un monto cercano a los 47 millones de pesos.

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Proceso judicial y cargos

Una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá presentó a los dos hombres y a la mujer ante jueces de control de garantías. En el marco del procedimiento abreviado contemplado en la Ley 1826 de 2017, les fueron trasladados escritos de acusación.

Los procesados enfrentan cargos por hurto calificado y agravado, transferencia no consentida de activos y hurto por medios informáticos.

Tras las audiencias, se les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

Llamado a denunciar

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o comportamiento que afecte la convivencia, a través de la Línea de Emergencias 123, destacando que la información oportuna es clave para avanzar en las investigaciones y judicializaciones.