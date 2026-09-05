«Merece ser escuchado»: Presidente Abelardo De La Espriella pide a Cancillería revisar nacionalidad de Zion Hwang

Resumen: Zion Hwang es un creador de contenido surcoreano que ha consolidado su vida y carrera en Colombia, destacándose por su profundo arraigo a la cultura del país.

El jefe de Estado se pronunció tras la viralización de un emotivo video del creador de contenido coreano. El primer mandatario ordenó evaluar su proceso de naturalización conforme a la ley.

El sueño del creador de contenido surcoreano Zion Hwang de obtener la ciudadanía colombiana acaba de recibir el respaldo más importante posible: el del propio Presidente de la República. Tras conmoverse con un video donde el influencer asiático expresaba su profundo amor y arraigo por el país, el presidente Abelardo De La Espriella anunció directrices inmediatas para atender su caso.

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario de los colombianos confirmó que dio instrucciones directas al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se apersone de la situación legal del joven, quien reside en el país desde hace varios años y se ha convertido en un embajador no oficial de la cultura colombiana en las redes sociales.

Instrucciones presidenciales

«He visto el video de @SoyZionHwang y su profundo cariño por Colombia. He pedido a la Cancillería revisar su caso y la solicitud de nacionalidad colombiana conforme a la ley», expresó el presidente De La Espriella en su declaración.

El sorpresivo pronunciamiento presidencial desató una ola de comentarios positivos en las plataformas digitales. Los seguidores de Zion Hwang celebraron el gesto del jefe de Estado, destacando el valor de acoger a los extranjeros que aportan positivamente al país.

El presidente De La Espriella cerró su mensaje con una frase que rápidamente se viralizó y que marca la postura de su gobierno frente a este tipo de peticiones: «Quien lleva a Colombia en el corazón y ha hecho de esta tierra su hogar merece ser escuchado».

Quién es @SoyZionHwang