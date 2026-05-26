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    ¡La ruda del medallo no sirvió! En el último minuto «el poderoso» se va a la Sudamericana

    Los puntos acumulados previamente le permitieron al Medellín conservar la crucial tercera plaza y conseguir mantenerse en torneos internacionales

    Publicado por: SoloDuque

    “Yo no soy hincha del DIM, pero tampoco del otro equipo”: Frank Fabra, habló del famoso video, durante la presentación oficial con el ‘Poderoso’
    Frank Fabra en una imagen de archivo. Foto: DIM
    ¡La ruda del medallo no sirvió! En el último minuto «el poderoso» se va a la Sudamericana

    Resumen: Aunque la derrota significó la eliminación directa de la máxima competición continental (Libertadores), los puntos acumulados previamente le permitieron al Medellín conservar la crucial tercera plaza

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El Independiente Medellín continuará su participación en torneos continentales. Tras finalizar en la tercera posición del Grupo A de la CONMEBOL Libertadores, el «Poderoso de la Montaña» aseguró su paso a la fase de repechaje (play-offs) de la Copa Sudamericana.

    A pesar del amargo desenlace en su último encuentro, el equipo rojo de Antioquia logró mantener sus aspiraciones internacionales vivas.

    El partido decisivo en Argentina

    El DIM se midió este martes 26 de mayo ante Estudiantes de La Plata en el Estadio Jorge Luis Hirschi; Medellín dependía de si mismo; con un empate o una victoria se mantenía e La Libertadores

    En un partido reñido que parecía terminar en empate, el conjunto argentino logró llevarse la victoria con un agónico gol marcado en el minuto 90+3, sellando el 1-0 definitivo en contra del equipo colombiano.

    Aunque la derrota significó la eliminación directa de la máxima competición continental (Libertadores), los puntos acumulados previamente le permitieron al Medellín conservar la crucial tercera plaza de su grupo y permanecer en torneo internacional, en este caso en Sudamericana..

    Lo que sigue para el «Poderoso»

    Ahora, el objetivo del cuadro rojo se centra en la Copa Sudamericana. En esta fase de play-offs, el Independiente Medellín deberá enfrentarse a uno de los equipos que haya ocupado el segundo lugar en la fase de grupos de la Sudamericana.

    El ganador de esta llave de repechaje obtendrá el anhelado cupo directo para disputar los octavos de final del certamen.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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