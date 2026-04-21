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Resumen: El cine comunitario regresa al Metrocable de Medellín con funciones gratuitas, películas infantiles y espacios de reflexión para familias.

¡Parche con crispetas! Vuelve el cine a las estaciones del Metro

El regreso del cine comunitario a las estaciones del Metrocable en Medellín marca nuevamente un espacio de encuentro para familias y vecinos de distintos sectores de la ciudad.

Esta iniciativa cultural busca acercar el séptimo arte a comunidades que habitan en zonas de influencia del sistema de transporte, promoviendo la integración y el aprovechamiento del espacio público.

La primera jornada de este año se llevó a cabo en la estación Popular de la línea K, donde decenas de asistentes participaron en una función al aire libre. Allí, niños, jóvenes y adultos disfrutaron de una programación que incluyó producciones audiovisuales dirigidas especialmente al público familiar, además de actividades complementarias.

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Para esta nueva edición, el cine comunitario no solo contempla la proyección de películas infantiles, sino también la inclusión de cortometrajes que abordan temas relacionados con la diversidad, la equidad y la inclusión.

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Estas piezas estarán acompañadas de espacios de conversación que permitirán reflexionar sobre las temáticas presentadas.

El programa se desarrollará de manera periódica a lo largo del año, con funciones programadas en diferentes estaciones del Metrocable, lo que permitirá ampliar su alcance a varias comunas de la ciudad.

Esta iniciativa es resultado de un trabajo conjunto entre entidades culturales, organizaciones sociales y el sistema de transporte, en una apuesta por fortalecer el acceso a actividades culturales en territorios donde estas opciones pueden ser limitadas.

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