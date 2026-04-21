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Resumen: Medellín amplía jardín infantil en la comuna 8 y suma 100 nuevos cupos con mejoras en infraestructura y atención para la primera infancia.

¡Más cupos y mejores espacios! Así quedó el jardín infantil con nueva ampliación en Medellín

La reciente ampliación de un jardín infantil en la ciudad de Medellín permitió fortalecer la atención a la primera infancia, con la habilitación de nuevos espacios diseñados para mejorar las condiciones de cuidado y aprendizaje de los menores.

El proyecto se desarrolló en la comuna 8, donde se logró aumentar la capacidad de atención en un centro infantil que ahora supera los 400 cupos disponibles. Gracias a esta ampliación, cerca de 100 niños y niñas adicionales podrán acceder a servicios integrales en un entorno adecuado y seguro.

Las obras incluyeron la construcción de nuevas áreas destinadas a la atención de los menores, entre ellas espacios especializados para los más pequeños, zonas de bienestar para el personal y adecuaciones en infraestructura básica.

Asimismo, realizaron mejoras en zonas clave como el comedor, la cocina y áreas de almacenamiento, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del lugar.

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Dentro de la intervención también contemplaron trabajos de mantenimiento en distintas salas, con renovación de pisos, adecuación de techos y paredes, así como mejoras en iluminación, puertas y ventanas.

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Estas acciones buscan garantizar espacios más cómodos y funcionales tanto para los niños como para el equipo pedagógico.

Para la ejecución de este jardín infantil, destinaron una inversión superior a los $4.000 millones de pesos, en el marco de una estrategia orientada a fortalecer la infraestructura educativa en la ciudad.

Las autoridades locales destacaron que este tipo de iniciativas hacen parte de un plan más amplio enfocado en mejorar la calidad de la atención en la primera infancia.

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