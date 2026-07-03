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    Cinco heridos dejó el aparatoso accidente múltiple en Santa Cruz

    En el siniestro se vieron implicados un bus de servicio público que al parecer se quedó sin frenos, un vehículo particular, un taxi y un peatón

    Publicado por: SoloDuque

    Cinco heridos dejó el aparatoso accidente múltiple en Santa Cruz

    Resumen: En el siniestro se vieron implicados un bus de servicio público que al parecer se quedó sin frenos, un vehículo particular, un taxi y un peatón, terminando el impacto contra un objeto fijo en la vía.

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    Minuto30.com .- La tarde de este viernes 3 de julio, el sector de Villas del Socorro, en Santa Cruz (específicamente en la Calle 105 con Carrera 45A, sector La Contravía), fue escenario de un grave y aparatoso accidente de tránsito. El siniestro múltiple desató el pánico entre los transeúntes y residentes de la zona, dejando un saldo de múltiples heridos y daños materiales considerables.

    Los detalles del múltiple choque

    De acuerdo con el reporte oficial emitido a las 14:55 horas, la colisión fue de gran magnitud debido a la cantidad de actores viales involucrados. En el siniestro se vieron implicados un bus de servicio público que al parecer se quedó sin frenos, un vehículo particular, un taxi y un peatón, terminando el impacto contra un objeto fijo en la vía.

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    Las autoridades de salud y equipos de emergencia atendieron la situación, confirmando un saldo de cinco personas lesionadas:

    Conductor: Trasladado de urgencia a una Clínica privada del centro para su valoración.

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    Peatón: Remitido a la Clínica Fundadores tras el impacto.

    Pasajeros del bus: Tres ocupantes fueron valorados y dados de alta en el lugar de los hechos, aunque indicaron que consultarán a sus EPS por sus propios medios para descartar lesiones posteriores.

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    Lea también: Video En desarrollo. Bus habría sufrido falla mecánica y terminó estrellado en El Popular

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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