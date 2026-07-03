Cinco heridos dejó el aparatoso accidente múltiple en Santa Cruz

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Resumen: En el siniestro se vieron implicados un bus de servicio público que al parecer se quedó sin frenos, un vehículo particular, un taxi y un peatón, terminando el impacto contra un objeto fijo en la vía.

Minuto30.com .- La tarde de este viernes 3 de julio, el sector de Villas del Socorro, en Santa Cruz (específicamente en la Calle 105 con Carrera 45A, sector La Contravía), fue escenario de un grave y aparatoso accidente de tránsito. El siniestro múltiple desató el pánico entre los transeúntes y residentes de la zona, dejando un saldo de múltiples heridos y daños materiales considerables.

Los detalles del múltiple choque

De acuerdo con el reporte oficial emitido a las 14:55 horas, la colisión fue de gran magnitud debido a la cantidad de actores viales involucrados. En el siniestro se vieron implicados un bus de servicio público que al parecer se quedó sin frenos, un vehículo particular, un taxi y un peatón, terminando el impacto contra un objeto fijo en la vía.

Las autoridades de salud y equipos de emergencia atendieron la situación, confirmando un saldo de cinco personas lesionadas:

Conductor: Trasladado de urgencia a una Clínica privada del centro para su valoración.

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Peatón: Remitido a la Clínica Fundadores tras el impacto.

Pasajeros del bus: Tres ocupantes fueron valorados y dados de alta en el lugar de los hechos, aunque indicaron que consultarán a sus EPS por sus propios medios para descartar lesiones posteriores.

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