¡Cinco capturados y 45 kilos de anfo! Desmantelan red internacional que traficaba explosivos del Clan del Golfo
Foto: Captura de video

En una contundente operación conjunta, las autoridades colombianas desmantelaron una red dedicada al tráfico de explosivos que operaba desde Perú, Bolivia y Ecuador para abastecer actividades de minería ilegal en Colombia. La acción, denominada “Operación Explosive Gold”, fue liderada por la Policía Nacional, bajo el lineamiento de Protección del Capital Natural, y contó con el apoyo de la agencia estadounidense HSI (Homeland Security Investigations).

El operativo se ejecutó de manera simultánea en Medellín y Bello (Antioquia) y en Marmato (Caldas), donde fueron capturadas cinco personas señaladas de integrar el grupo delincuencial al servicio del Clan del Golfo.

Esto le podría interesar: Adulta mayor fue drogada y abusada sexualmente en Ciudad Bolívar, Antioquia

Durante los allanamientos se incautaron 45 kilos de anfo, cuatro barras de indugel, 444 detonadores eléctricos, 250 metros de cordón detonante y dos celulares, material que presuntamente sería utilizado para la explotación ilícita de yacimientos mineros en el país.

Según la investigación, la red criminal trasladaba los explosivos desde los países vecinos para suministrarlos a las estructuras ilegales que extraen minerales de manera clandestina en Antioquia y Caldas, afectando gravemente el medio ambiente y generando riesgos para las comunidades.

Las autoridades destacaron que este golpe representa un avance en la lucha contra las economías ilícitas que financian a grupos armados, al tiempo que reiteraron su compromiso de seguir combatiendo el tráfico de explosivos y la minería ilegal en el territorio colombiano.

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad