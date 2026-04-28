Resumen: Autoridades confirmaron que el cilindro hallado en la cárcel Villahermosa de Cali era una falsa alarma destinada a generar zozobra.

¡Puro susto! El ‘cilindro bomba’ en la cárcel de Villahermosa no era más que un teatro para sembrar el terror

Una noche de pánico vivieron los vecinos y el personal de custodia de la cárcel de Villahermosa, en Cali, tras el hallazgo de un objeto que puso en alerta máxima a las autoridades.

El hecho se presentó sobre las 7:00 p.m. del pasado lunes 27 de abril, cuando funcionarios del INPEC detectaron, durante el relevo de turno, un cilindro envuelto en una bolsa negra abandonado sospechosamente en la parte externa del centro penitenciario.

El riesgo inminente activó de inmediato un estricto protocolo de seguridad que incluyó la evacuación del área y la llegada de unidades especializadas.

El despliegue fue de película: la intervención de un canino antiexplosivos, que dio una señal positiva durante la inspección, obligó a los expertos a actuar bajo el peor escenario posible.

Siguiendo los lineamientos técnicos, se procedió a realizar una detonación controlada mediante una contracarga, con el fin de despejar cualquier duda sobre el contenido del cilindro. Sin embargo, tras la explosión programada y la verificación técnica, el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, entregó un parte de tranquilidad: el objeto no contenía ninguna carga explosiva.

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“Lo que buscaban era generar zozobra”, confirmó el oficial, dejando claro que el único objetivo de los responsables era intimidar a la población y a los internos.

Las investigaciones ahora se centran en identificar a los autores de este montaje, que por fortuna no dejó lesionados ni daños materiales. Gracias a las cámaras de seguridad del sector, se pudo observar el momento exacto en que un hombre descendió de un taxi y dejó el cilindro abandonado antes de huir del lugar con total serenidad.

Actualmente, las autoridades trabajan en el análisis de estas grabaciones para dar con el paradero de este sujeto y entender quiénes están detrás de esta maniobra.

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