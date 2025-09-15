Resumen: En un video viral, se ve el momento en que un soldado retira un sospechoso cilindro en la vía Panamericana en Cauca. El artefacto, sin explosivos, mantuvo la vía bloqueada.

‘Con el corazón en la mano’: Heroico momento en que un soldado retiró un cilindro abandonado en la vía Panamericana

Momentos de pánico y angustia se vivieron el pasado 14 de septiembre sobre la vía Panamericana, entre Santander de Quilichao y Bellavista, Cauca, luego de que un cilindro pintado con los colores de la bandera de Colombia, fuera hallado en medio de la carretera.

En redes sociales se comparte el momento de la heroica actuación de un soldado del Ejército, que se acercó con valentía al artefacto con la intención de desactivarlo y retirarlo.

El hecho se desarrolló con apoyo del Ejército Nacional, las tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 8, con el Grupo MARTE y el Grupo de Explosivos y Demoliciones (EXDE).

En el comunicado indicaron que: “¡Valor y compromiso en el Cauca! En medio del procedimiento, se descartó la presencia de carga explosiva dentro del cilindro y se procedió a retirar el elemento de la vía, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad”.

Aunque el cilindro no contenía carga explosiva, fue retirado de la vía. La situación sirvió como un recordatorio del riesgo constante en el corredor que conecta a Popayán con Cali.

