Resumen: Un motociclista murió en un accidente en la Autopista Norte de Medellín, a la altura del puente Madre Laura. Dos camiones y una moto estuvieron involucrados.

Choque entre moto y dos camiones dejó un muerto a la altura del puente Madre Laura

En la mañana de este jueves 18 de septiembre se reportó un accidente en la Autopista Norte, a la altura del puente Madre Laura, sentido Norte-Sur, que dejó como saldo una persona muerta.

De acuerdo con el reporte oficial, en el hecho se vieron involucradas una motocicleta y dos camiones. El siniestro vial ocurrió sobre las 7:45 a.m., lo que generó gran congestión vehicular en la zona.

Las autoridades confirmaron que la víctima mortal viajaba en la moto que colisionó con los vehículos de carga pesada. Por el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida.

En el sitio llegaron las autoridades correspondientes, quienes asumieron la inspección técnica al cadáver y la recolección de pruebas para determinar las causas del choque.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar vías alternas mientras se normaliza la movilidad en este importante corredor vial del norte de Medellín.

