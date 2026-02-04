Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Cifras que dan un respiro! Cali cerró enero con drástica caída en hurtos y estabilidad en homicidios

Cali cerró enero de 2026 con estabilidad en los homicidios y una reducción notable en los principales delitos de hurto, según el balance de seguridad presentado por la Alcaldía y la Policía Nacional, con análisis del Observatorio de Seguridad.

Durante el primer mes del año se registraron 94 homicidios, la misma cifra reportada en enero de 2025. Este resultado refleja los ajustes realizados por la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital para fortalecer la estrategia de reducción de homicidios.

El coronel Andrés Arias, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, destacó que en enero se registraron tres días sin homicidios no consecutivos. Además, señaló que se capturaron 520 personas por diferentes delitos, se incautaron 107 armas de fuego y se recuperaron 170 vehículos, gracias al trabajo coordinado entre la Policía, la Alcaldía y la Fuerza Pública.

Reducción de hurtos en todas las modalidades

El inicio de 2026 también evidencia resultados positivos en los delitos contra la propiedad. El hurto común pasó de 1.662 casos en enero de 2025 a 1.310 en 2026, lo que representa una disminución del 21%, equivalente a 352 casos menos.

Otras disminuciones destacadas incluyen:

• Hurto a personas: -17% (249 casos menos)

• Hurto a comercio: -69%

• Hurto a residencias: -6%

• Hurto a celulares: -37%

• Hurto a automotores: -50%

• Hurto a vehículos: -36%

Estas cifras reflejan el impacto de operativos de control, fortalecimiento del patrullaje y acciones focalizadas contra estructuras delincuenciales que afectan la convivencia ciudadana.

Hurto de motocicletas: se revierte la tendencia

Uno de los logros más relevantes del inicio del año es la reducción del hurto de motocicletas, que había mostrado un incremento en 2025. En enero de 2026 se registraron 211 casos, frente a 301 en el mismo mes del año anterior, lo que representa una disminución del 30%.

La Policía atribuye esta reducción a controles específicos, verificación de antecedentes, operativos contra mercados ilegales y mayor articulación con las autoridades judiciales, medidas que serán reforzadas en los próximos meses dentro del nuevo enfoque integral de seguridad de la Administración Distrital.

Con este inicio de año, las autoridades destacan que la seguridad en Cali muestra señales positivas, con resultados que apuntan a consolidar la reducción de homicidios y hurtos, mejorar la percepción de seguridad en la ciudadanía y mantener control sobre los delitos que más afectan la convivencia urbana.