Siete muertos dejó bombardeo en el Catatumbo tras pacto de Petro y Trump

La región del Catatumbo se convirtió este miércoles 4 de febrero en el primer escenario de la nueva ofensiva militar pactada entre Colombia y Estados Unidos.

Hacia las 4:00 de la madrugada, un operativo coordinado entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía descargó su poder de fuego en zona rural entre El Tarra y Tibú, dejando como saldo preliminar la neutralización de siete presuntos integrantes del ELN y las disidencias del Frente 33.

Desde Washington, el presidente Gustavo Petro confirmó que este es el bombardeo número 14 de su mandato y envió un mensaje directo a la guerrilla: es hora de entregar las armas y la infraestructura del narcotráfico multinacional si quieren retomar el camino de la paz.

Este operativo coordinado es la respuesta inmediata a los compromisos adquiridos hace menos de 24 horas en la Casa Blanca, donde Petro le entregó a Donald Trump una lista de “objetivos de alto valor conjunta”.

En dicha lista sobresale el nombre de alias “Pablito”, el temido comandante del Frente de Guerra Oriental del ELN, por quien las fuerzas de inteligencia de ambos países ya han iniciado una cacería sin precedentes.

El mandatario colombiano fue enfático al señalar que el narcotráfico se está desplazando hacia la frontera con Venezuela, por lo que la meta es “desnarcotizar” la zona en un plazo inferior a dos meses, capturando a los “capos de los capos”.

Mientras las bombas caían en Norte de Santander, Petro invitó a la Iglesia Católica a conformar una misión de verificación científica internacional para desmantelar las rutas de la droga.

Además, hizo un llamado al campesinado del Catatumbo para que inicien la sustitución voluntaria de cultivos.

Este es el bombardeo 14 en mi gobierno evitando al máximo caída de menores. Invito al campesinado a erradicar los cultivos de hoja de coca voluntariamente. Las oficinas de presidencia deben priorizar la sustitución de cultivos. Invito al ELN a que acepte una misión de… https://t.co/Pnq3t8Wueq — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 4, 2026

