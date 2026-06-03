Resumen: Antioquia registra en lo corrido de 2026 una reducción del 3,1 % en los homicidios, con disminuciones en varias subregiones como el Bajo Cauca, Magdalena Medio, Valle de Aburrá, Suroeste y Urabá. Según la Gobernación, 23 municipios no han reportado casos este año. Las autoridades atribuyen los resultados al trabajo articulado entre la Fuerza Pública y la inversión en dotación y capacidades operativas.

¡Cifras positivas! Antioquia registra una reducción del 3,1 % en homicidios en lo corrido de 2026

Antioquia registra en lo corrido de 2026 una disminución del 3,1 % en los casos de homicidio, según informó la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del departamento. De acuerdo con la autoridad, la tendencia se ha mantenido estable durante los últimos meses y refleja variaciones a la baja frente al año anterior.

El secretario de Seguridad, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, señaló que el comportamiento del delito muestra una reducción sostenida en el territorio, con diferencias mes a mes en comparación con 2025.

Disminución por subregiones

Las cifras oficiales indican que varias subregiones presentan descensos en este delito. El Bajo Cauca registra la mayor reducción, con 48,4 %. Le siguen el Magdalena Medio con 27,3 %, el Valle de Aburrá con 20,5 %, el Suroeste con 9,8 % y Urabá con 6,7 %.

Además, se informó que 23 municipios del departamento no han registrado homicidios durante 2026, entre los que se encuentran, entre otros, Sabaneta, Guatapé, Sopetrán, Arboletes y Murindó.

Balance de meses y tendencia

El informe también detalla que en marzo se contabilizaron 40 casos menos frente al mismo mes del año anterior. En abril la reducción fue de 17 homicidios, en mayo se reportaron 12 casos menos y en el inicio de junio se registran cinco hechos menos en comparación con el mismo periodo de 2025.

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Fortalecimiento de capacidades de seguridad

Según la Gobernación de Antioquia, estos resultados están asociados al trabajo articulado entre la administración departamental, la Fuerza Pública, autoridades locales y organismos de seguridad, así como a inversiones realizadas a través de la Tasa de Seguridad.

Con estos recursos se ha fortalecido la dotación de Ejército, Armada y Policía, con la entrega de vehículos, motocicletas, equipos tecnológicos, elementos de protección y otros insumos operativos. Entre ellos se incluyen camionetas, algunas blindadas, motos, botes, una lancha, sistemas antidrones, cascos y chalecos antibalas.

La administración departamental indicó que estas capacidades han permitido la puesta en marcha de 14 Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura (EMPAS), enfocados en reforzar la presencia institucional en corredores estratégicos, apoyar el control territorial y mejorar la respuesta ante situaciones de seguridad.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía a continuar con el aporte a la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, destacando que estos recursos permiten sostener y ampliar las acciones de fortalecimiento operativo en el departamento.