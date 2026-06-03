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    ¡Alerta máxima en Andes! Ordenan evacuación urgente por avalancha hacia el corregimiento Santa Inés

    Se hace un llamado urgente a la comunidad a mantener la calma, ser solidarios y estar atentos a las indicaciones

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Alerta máxima en Andes! Ordenan evacuación urgente por avalancha hacia el corregimiento Santa Inés

    Resumen: Ante el grave riesgo para la vida y la integridad de los habitantes del sector, los equipos de gestión del riesgo han ordenado acatar al pie de la letra las medidas preventivas

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Las autoridades y organismos de socorro del municipio de Andes, en el Suroeste antioqueño, han emitido un llamado de emergencia inminente tras detectar el rápido descenso de una peligrosa creciente tipo avalancha.

    De acuerdo con videos publicados en redes sociales, el fenómeno natural de gran magnitud se originó por las fuertes lluvias de la tarde de este miercoles 3 de junio y desciende desde la vereda Santa Bárbara, avanzando con fuerza y amenazando con impactar directamente al corregimiento de Santa Inés.

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    Instrucciones vitales para la comunidad

    Ante el grave riesgo para la vida y la integridad de los habitantes del sector, los equipos de gestión del riesgo han ordenado acatar al pie de la letra las siguientes medidas preventivas:

    Evacuar de inmediato: Salir de las viviendas e infraestructuras ubicadas en zonas de alto riesgo, áreas inundables y riberas.

    Evitar las estructuras: Alejarse por completo de los puentes y no intentar cruzar los afluentes bajo ninguna circunstancia, ya que la fuerza del agua y los escombros pueden colapsarlos.

    Dirigirse a zonas seguras: Seguir las rutas de evacuación establecidas por los organismos de socorro para llegar a los puntos de encuentro ubicados en las partes altas.

    Se hace un llamado urgente a la comunidad a mantener la calma, ser solidarios ayudando a evacuar a niños, adultos mayores y mascotas, y mantenerse atentos a las actualizaciones a través de los canales oficiales de las autoridades.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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