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Resumen: Video muestra el momento del doble homicidio en La Toscana, Medellín; cuatro personas fueron capturadas.

VIDEO revela momento exacto del doble homicidio en La Toscana

Un video de seguridad dejó en evidencia el momento exacto en que se perpetró un doble homicidio en el barrio La Toscana, en Medellín, hecho ocurrido en la tarde del pasado jueves 26 de marzo de 2.

El ataque se registró en un parqueadero ubicado en Castilla, donde dos hombres fueron asesinados con armas de fuego.

Las víctimas fueron identificadas como Edwin, conocido como alias “Paturro”, y Jonathan Alonso, alias “Yoyo”, quienes, según información de las autoridades, estarían vinculados al grupo delincuencial “La Paralela”.

Ambos fueron víctimas de un ataque armado, en un hecho que quedó grabado y que ahora es pieza clave dentro de la investigación.

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De acuerdo con las autoridades, la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas entre estructuras criminales que operan en este sector de la ciudad. Tras el ataque, unidades de la Policía Nacional reaccionaron de manera inmediata, lo que permitió la captura en flagrancia de tres personas: una señalada por homicidio y dos más por porte ilegal de armas.

Además, fue detenido un cuarto implicado y otras siete personas fueron individualizadas dentro del proceso investigativo.

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Durante el operativo, las autoridades incautaron un fusil calibre 5.56, una pistola 9 milímetros, un revólver calibre 38 y munición, lo que evidencia el poder de fuego utilizado en el hecho.

Las víctimas registraban antecedentes judiciales por delitos como homicidio, tráfico y porte ilegal de armas.

Según las investigaciones, harían parte de la estructura liderada por alias “Boné”, señalado cabecilla de la organización.

El caso continúa en investigación mientras las autoridades avanzan en la judicialización de los capturados.

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