Resumen: En 72 horas, Bogotá registró la incautación de 1.842 kilos de pólvora, 71 comparendos por manipulación peligrosa y 24 personas lesionadas por quemaduras. Se realizaron 189 operativos, se cerraron 9 establecimientos y se decomisaron 66 botellas de licor adulterado, mientras continúan los controles en las zonas más críticas de la ciudad.

¡Cifras alarmantes en Bogotá! Más de 1.800 kilos de pólvora decomisados y 24 personas lesionadas en 72 horas

En un operativo de control durante las últimas 72 horas en Bogotá, las autoridades decomisaron 1.842 kilos de pólvora, impusieron 71 comparendos, realizaron 189 acciones de inspección y detectaron 24 personas lesionadas por quemaduras. Los detenidos fueron trasladados al Centro de Traslado por Protección (CTP).

El monitoreo se enfocó en cuatro zonas consideradas de alto riesgo por el comercio y manipulación de pólvora: Ciudad Bolívar, Suba, Los Mártires y Santa Fe. La acción se desarrolló con base en la revisión de históricos de venta irregular, reportes ciudadanos y patrones de uso de productos pirotécnicos.

Entre los resultados del fin de semana se incluyen nueve cierres o suspensiones de establecimientos por incumplimiento de la normativa vigente y la incautación de 66 botellas de licor adulterado. Los operativos continuaron este miércoles 10 de diciembre, especialmente en las localidades con mayor riesgo, con el objetivo de evitar más accidentes durante la temporada decembrina.

Se recuerda a la ciudadanía que el uso y la venta de pólvora sin autorización está sujeto a sanciones, que incluyen multas superiores a los $750.000, decomisos y cierres de establecimientos reincidentes. Cualquier venta ilegal o uso inseguro de estos materiales puede ser reportado a través de la Línea de Emergencias 123.

La vigilancia se mantiene activa, dado que la manipulación indebida de pólvora sigue siendo una de las principales causas de accidentes en esta época del año.