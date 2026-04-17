Resumen: La Karol G marcó un hito al convertirse en la primera mujer latina en encabezar Coachella, con un show destacado por su puesta en escena y mensaje cultural. Aunque no hay cifras oficiales, estimaciones de la industria indican que habría ganado entre varios millones de dólares por sus dos presentaciones, en línea con lo que reciben otros artistas principales del evento.

¡Cifra astronómica! Esto es lo que se habría ganado Karol G por sus dos shows históricos en Coachella

La reciente participación de Karol G en el festival Coachella no solo marcó un momento destacado para su carrera, sino que también abrió el debate sobre las cifras que manejan los artistas principales en uno de los escenarios más influyentes de la industria musical.

La artista paisa logró un hito al convertirse en la primera mujer latina en encabezar el cartel del evento, una posición reservada para figuras con alto impacto global. Su presentación, que se extenderá en dos fines de semana, ha captado la atención tanto por su puesta en escena como por el alcance económico que representa.

¿Cuanto dinero habría recibido?

Aunque los contratos del festival no son de carácter público, especialistas de la industria han dado aproximaciones sobre los pagos que reciben los artistas principales. De acuerdo con Dave Brooks, los headliners pueden recibir hasta 5 millones de dólares por un solo fin de semana, lo que eleva la cifra a cerca de 10 millones si participan en ambas fechas.

Bajo ese panorama, distintas estimaciones difundidas por medios especializados sitúan el ingreso de la cantante en un rango cercano a los 4 y 5 millones de dólares por cada presentación, lo que representaría entre 8 y 10 millones de dólares en total por su paso completo por el festival.

Otras proyecciones ubican el pago en un rango más amplio, entre 4 y 8 millones de dólares por el conjunto de sus shows. Estas variaciones responden a factores como la negociación individual, el impacto comercial reciente y la capacidad de convocatoria.

El tema ha generado comparaciones con otros nombres del cartel. Por ejemplo, de acuerdo con reportes mencionados en medios de entretenimiento, Justin Bieber habría alcanzado una cifra cercana a los 10 millones de dólares por sus presentaciones, mientras que Sabrina Carpenter estaría en un rango estimado entre 5 y 8 millones. Sin embargo, ninguna de estas cifras ha sido confirmada oficialmente por la organización del evento.

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Un show que marcó la historia

Más allá de lo económico, el show de Karol G ha sido uno de los aspectos más comentados del festival. La puesta en escena, de aproximadamente hora y media, incluyó múltiples cambios visuales, coreografías sincronizadas y una propuesta que integró elementos de la cultura latina.

El repertorio combinó éxitos de su carrera con guiños a los orígenes del género urbano, además de incluir momentos especiales como colaboraciones y estrenos. La presentación también fue destacada por publicaciones especializadas como Rolling Stone, que resaltaron la construcción del espectáculo y la conexión lograda con el público.

Durante su intervención en el escenario, la artista compartió un mensaje enfocado en la representación latina dentro de la industria:

“Estoy muy feliz y muy orgullosa de esto, pero al mismo tiempo se siente tarde. Han pasado 27 años desde que este festival comenzó y es la primera vez que una mujer latina está encabezando Coachella. Antes que yo hubo muchos grandes artistas latinos, legendarios, que me dieron la oportunidad de estar aquí esta noche”.

Asimismo, envió un mensaje de identidad y orgullo cultural:

“Esto es para mis latinos que han estado luchando en este país últimamente. Estamos de pie por ellos. Yo estoy de pie por mi comunidad latina”.

La presencia de la cantante en este evento no solo representa un logro individual, sino también un avance en la visibilidad de los artistas latinos en escenarios globales.

Mientras tanto, las cifras sobre su participación continúan siendo objeto de análisis, en un contexto donde el impacto artístico y comercial van de la mano en los grandes festivales internacionales.