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Resumen: Consulte los cierres viales programados este domingo 19 de julio en Santa Elena por el XXVIII Desfile de Silleteritos y planee sus recorridos.

¡Pilas! Habrá cierres viales en Santa Elena por el Desfile de Silleteritos

La Secretaría de Movilidad de Medellín anunció cierres viales para este domingo 19 de julio en el corregimiento Santa Elena con motivo de la realización del XXVIII Desfile de Silleteritos “Territorio de manos mágicas”, evento que reunirá a niños y jóvenes portadores de esta tradición antioqueña.

De acuerdo con la alcaldía de Medellín, el cierre total se aplicará entre las 6:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde sobre la calle 10, entre las carreras 40 este y 48A este.

La concentración de los participantes está prevista entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m. en las instalaciones del Colegio Santa Elena.

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El desfile iniciará a las 10:00 de la mañana y recorrerá las principales vías del corregimiento hasta finalizar a las 2:00 de la tarde en el parque principal de Santa Elena.

Además, las autoridades informaron que habrá cierres viales controlados en el sector El Silletero para facilitar el desarrollo de la actividad y garantizar la seguridad de asistentes y participantes.

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La medida también ocasionará modificaciones temporales en la operación de algunas rutas de transporte público que circulan por la zona.

Por ello, la Secretaría de Movilidad recomendó a los ciudadanos programar sus desplazamientos con anticipación y consultar los cambios antes de iniciar sus recorridos.

Como alternativas para quienes necesiten movilizarse hacia el Oriente antioqueño o ingresar a Medellín, las autoridades sugieren utilizar la avenida Las Palmas y la autopista Medellín-Bogotá. Durante toda la jornada, agentes de tránsito estarán presentes para regular la movilidad, orientar a conductores y peatones, y velar por el adecuado desarrollo del evento.

La alcaldía reiteró el llamado a conducir con precaución y acatar las indicaciones de las autoridades para evitar contratiempos durante los cierres viales.

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