Resumen: Medellín tendrá cierres viales este fin de semana por el Encuentro San Pacho. Conoce los horarios, zonas afectadas y recomendaciones de movilidad.

Medellín tendrá cierres viales este fin de semana por el Encuentro San Pacho

Los cierres viales volverán a ser protagonistas este fin de semana en Medellín. La Alcaldía, a través de la Secretaría de Movilidad, confirmó restricciones temporales en distintos puntos del centro de la ciudad debido a la realización del Encuentro de la Identidad y la Diversidad Cultural San Pacho, una celebración que busca exaltar las raíces afrocolombianas y la riqueza cultural del país.

De acuerdo con la autoridad de tránsito, el evento principal se concentrará el sábado 11 de octubre sobre la avenida La Playa, donde se desarrollarán actividades culturales desde las 10:00 de la mañana hasta la medianoche.

Por tal motivo, se mantendrá un cierre vial total entre las carreras 40 y 43 desde las 8:00 de la noche del viernes 10, hasta las 5:00 de la mañana del domingo 12 de octubre, para facilitar el montaje y desmontaje de las estructuras del evento.

Lea también: Cierres viales y concentración masiva este viernes en Medellín: autoridades piden precaución

El tradicional Desfile de San Pacho se llevará a cabo el sábado, entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., partiendo desde la sede de Adida hasta la avenida La Playa.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Agentes de tránsito y personal de apoyo estarán presentes durante toda la jornada para orientar a los conductores y garantizar la seguridad de los asistentes.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos planear sus desplazamientos con antelación y optar por el uso del transporte público.

Más noticias de Medellín