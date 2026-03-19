¡Ojo en San Cristóbal! Cierres viales por festivales este fin de semana

Resumen: Conozca los cierres viales en San Cristóbal, Medellín, por el Festival de Arrieritos y el Festival de La Cebolla este fin de semana.

El occidente de Medellín tendrá una agenda cultural movida este fin de semana, pero esto implicará cambios importantes en la movilidad para los habitantes del corregimiento de San Cristóbal.

La Secretaría de Movilidad anunció cierres temporales en varias vías principales debido a la realización de dos eventos. El primero de ellos, el Festival de Arrieritos, obligará a suspender el tránsito vehicular este viernes en sectores como la calle 65 y las carreras 130 B y 131, en un horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m., afectando la zona céntrica del corregimiento.

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Sin embargo, el reto mayor para los conductores llegará el domingo 22 de marzo con el esperado Festival de La Cebolla. Para este evento, las autoridades han dispuesto el cierre total de la calle 63, entre las carreras 129 A y 130, desde las 6:00 a.m. para el montaje de las tarimas.

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El flujo de tránsito solo se normalizará hasta la madrugada del lunes 23 de marzo, una vez finalice el desmontaje de la feria. Esta actividad tendrá un impacto directo en las rutas de transporte público que conectan al corregimiento con el centro de Medellín, por lo que se recomienda a los usuarios salir con tiempo.

Los agentes de movilidad estarán presentes en la zona para coordinar los desvíos y evitar que el embotellamiento arruine la jornada cultural. La invitación de la Alcaldía es a que los conductores de carros y motos consulten los canales oficiales y sigan las indicaciones del Plan de Manejo de Tránsito diseñado para estos festivales.

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