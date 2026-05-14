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Resumen: Reportan afectaciones a la movilidad en Medellín por concierto de Maluma y Feria Días del Libro. Conozca los cierres viales y rutas alternas.

Maluma y Días del Libro pondrán a prueba el tráfico en Medellín: vea los cierres viales

Medellín se prepara para una jornada de alta intensidad en las vías debido a una agenda cultural que incluye desde conciertos masivos hasta ferias literarias.

Para este jueves 14 de mayo, la movilidad en el centro de la ciudad estará bajo la lupa por el concierto gratuito de Maluma en la Plaza Botero.

Aunque las autoridades confirmaron que no se realizarán cierres viales específicos para este show, se prevé un colapso en el flujo vehicular de la comuna 10, por lo que se recomienda a los conductores evitar la zona y preferir el uso del Metro para evitar quedar atrapados en el trancón.

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Por otro lado, el barrio Carlos E. Restrepo sufrirá cambios drásticos en su circulación habitual por la Feria Popular Días del Libro.

En este sector de la comuna 11, la movilidad se verá afectada por cierres totales que iniciarán desde el lunes 18 de mayo para labores de montaje y se extenderán hasta el miércoles 27 de mayo.

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Los cierres específicos se concentrarán en la carrera 64 entre calles 50 y 52, además de la calle 51A. Agentes de tránsito estarán presentes de forma permanente para intentar mitigar el impacto en el tráfico de Laureles durante los días del evento, que va del 22 al 24 de mayo.

La Secretaría de Movilidad hizo un llamado preventivo a los ciudadanos para que reprogramen sus rutas y salgan con tiempo extra.

El objetivo es evitar que los eventos logísticos y la masiva asistencia de público paralicen la movilidad en puntos estratégicos de la capital antioqueña.

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