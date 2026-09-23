Resumen: El Metro de la 80 tendrá cierres viales desde el 28 de septiembre en Pilarica y El Progreso por las obras del futuro patio taller. Conozca los desvíos.

¡Ojo conductores! Cierran dos vías por obras del Metro de la 80 en Medellín

El Metro de la 80 comenzará una nueva etapa de obras con cierres viales definitivos en sectores de Pilarica y El Progreso, en el occidente de Medellín. La medida entrará en vigencia desde el lunes 28 de septiembre y busca permitir el inicio de los trabajos para construir el futuro patio taller del sistema.

Los cierres serán aplicados en la carrera 67, entre la calle 71 y la transversal 78, y en la calle 72, entre las carreras 67 y 69. Estas vías permanecerán cerradas de manera total y definitiva debido a las actividades de adecuación de redes, excavaciones y otras intervenciones necesarias para levantar la infraestructura.

La medida también contempla cambios en los recorridos de las rutas de transporte público 254i Pilarica Integrada y 289 Pilarica calle 96, además de los demás vehículos que normalmente utilizan la carrera 67.

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Como alternativa, los conductores deberán tomar la carrera 69 hacia el norte hasta la glorieta de la calle 78 B, cerca del Hospital Pablo Tobón Uribe. Allí deberán retornar para continuar hacia el sur por la carrera 69, seguir por la urbanización Lomas del Pilar I y, al llegar a la calle 73, en inmediaciones de El Rinconcito Ecuatoriano, retomar sus recorridos habituales.

Los cierres cuentan con un Plan de Manejo de Tránsito avalado por la Secretaría de Movilidad, que incluye señalización, rutas de desvío y acompañamiento de auxiliares de tránsito.

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El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, pidió a los ciudadanos atender las indicaciones en vía y anticipar sus desplazamientos ante posibles aumentos en los tiempos de recorrido.

Por su parte, Jorge Ramos, gerente de Ejecución de Proyectos del Metro de Medellín, informó que el Metro de la 80 registra un 55% de ejecución de actividades y que el área disponible para trabajos alcanza el 96% de la gestión predial.

El patio taller será utilizado para el mantenimiento de los 22 futuros trenes y contará también con una zona de estacionamiento desde donde los vehículos saldrán a prestar servicio comercial.

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