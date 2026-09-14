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    ¡Pilas! Cierres viales en Medellín por obras en metrocable

    Habrá cierres totales por mantenimiento del metrocable y cierre por un Bazar. Prográmese con tiempo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Pilas! Cierres viales en Medellín por obras en metrocable
    Foto de cortesía.
    ¡Pilas! Cierres viales en Medellín por obras en metrocable

    Resumen: Habrá cierres viales en Medellín desde el 16 de septiembre en Acevedo por mantenimiento del metrocable Línea K y del 18 al 20 en Laureles por el Bazar Avenida Jardín.

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    La Secretaría de Movilidad anunció cierres viales en Medellín por dos motivos diferentes: el mantenimiento del metrocable en Acevedo y la realización de un bazar en Laureles. Las medidas inician esta semana y se extenderán de manera temporal en ambos sectores.

    El primer cierre será total y durante las 24 horas del día en la calle 107, entre las carreras 51B y 47, en ambos costados, en el sector de Acevedo, en el norte de la ciudad. Esta restricción regirá desde la medianoche del miércoles 16 de septiembre y hasta la medianoche del miércoles 30 de septiembre.

    La alcaldía explicó que la medida se toma para realizar trabajos de mantenimiento del cable portador de la Línea K del metrocable.

    Para esta intervención en Acevedo se tienen definidos los respectivos desvíos para las rutas integradas y de transporte público que circulan por el sector, por lo que se recomienda a los usuarios estar atentos a la señalización y a la información de las empresas transportadoras.

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    El segundo cierre está relacionado con el Bazar Avenida Jardín, en Laureles. Desde la medianoche del viernes 18 de septiembre y hasta la medianoche del domingo 20 de septiembre estará cerrada la carrera 73 entre las circulares 1a y 3a.

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    Durante el mismo periodo se tendrá un cierre controlado en la circular 2a entre la transversal 74 y la carrera 73, a la altura del primer parque de Laureles, permitiendo únicamente el ingreso y la salida de residentes.

    El Bazar Avenida Jardín se desarrollará durante los tres días, entre las 9:00 a. m. y las 9:00 p. m., y se espera una alta afluencia de visitantes en la zona.

    La Secretaría de Movilidad recomendó a conductores y demás actores viales planear sus recorridos con anticipación, atender la señalización instalada en los sectores intervenidos y utilizar vías alternas para evitar congestiones tanto en el norte como en el occidente de Medellín.

    ¡Pilas! Cierres viales en Medellín por obras en metrocable

    Fotos de cortesía.

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