¡Otro Oro bolivariano para Colombia! John Rodríguez brilla en espada masculina

    John Rodríguez gana oro bolivariano para Colombia en esgrima de espada individual, superando a rivales venezolanos con gran precisión y temple. Foto: Tomada de COC/Créditos al autor
    Resumen: El esgrimista colombiano John Rodríguez se alzó con la medalla de oro en la modalidad de espada individual masculina en el Coliseo de Esgrima, dominando la competencia con una actuación táctica y precisa a lo largo de la jornada. Desde la Tabla de 16, mostró su superioridad, y en las semifinales, superó al venezolano Jesús Limardo 15-8, asegurando su pase al combate decisivo. En la final por el oro, Rodríguez mantuvo su contundencia para vencer a Francisco Limardo, entregando a Colombia una estratégica medalla dorada al inicio del torneo, mientras que en la rama femenina, Laura Guerra y Tatiana Prieto finalizaron en quinta y sexta posición en florete individual.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Coliseo de Esgrima se convirtió en el escenario de una gesta dorada para Colombia este lunes, gracias a la actuación sublime de John Rodríguez, quien se coronó campeón bolivariano en la modalidad de espada individual masculina.

    El tirador colombiano dominó la jornada con una mezcla de claridad táctica, temple inquebrantable y precisión.

    Desde el inicio en la Tabla de 16, Rodríguez demostró estar en un día excepcional. Su debut fue una contundente victoria 15–5 sobre el boliviano Galvis, un asalto que manejó con maestría, controlando la distancia y el tiempo.

    El avance de Rodríguez fue impecable. En las semifinales, el colombiano se encontró con un gran desafío: Jesús Limardo, uno de los nombres tradicionales de la esgrima bolivariana.

    En un duelo que puso a prueba su madurez competitiva, Rodríguez manejó los cambios de ritmo de manera efectiva, sellando la victoria con un 15–8. Este triunfo no solo le aseguró la medalla de plata a Colombia, sino que lo impulsó a buscar la cima del podio.

    En el combate decisivo por el oro, Rodríguez se enfrentó nuevamente a un miembro de la familia Limardo, Francisco.

    Manteniendo la contundencia que lo caracterizó toda la tarde, el colombiano firmó la victoria que lo subió al escalón más alto del podio, entregándole al país una estratégica medalla de oro en el comienzo del torneo.

    En la competencia de florete individual femenino, Colombia también tuvo representación notable con Laura Guerra y Tatiana Prieto, quienes finalizaron en la quinta y sexta posición, respectivamente, mostrando el buen nivel de la delegación nacional.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

