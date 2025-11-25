¡Otro Oro bolivariano para Colombia! John Rodríguez brilla en espada masculina

El Coliseo de Esgrima se convirtió en el escenario de una gesta dorada para Colombia este lunes, gracias a la actuación sublime de John Rodríguez, quien se coronó campeón bolivariano en la modalidad de espada individual masculina.

El tirador colombiano dominó la jornada con una mezcla de claridad táctica, temple inquebrantable y precisión.

Desde el inicio en la Tabla de 16, Rodríguez demostró estar en un día excepcional. Su debut fue una contundente victoria 15–5 sobre el boliviano Galvis, un asalto que manejó con maestría, controlando la distancia y el tiempo.

El avance de Rodríguez fue impecable. En las semifinales, el colombiano se encontró con un gran desafío: Jesús Limardo, uno de los nombres tradicionales de la esgrima bolivariana.

En un duelo que puso a prueba su madurez competitiva, Rodríguez manejó los cambios de ritmo de manera efectiva, sellando la victoria con un 15–8. Este triunfo no solo le aseguró la medalla de plata a Colombia, sino que lo impulsó a buscar la cima del podio.

En el combate decisivo por el oro, Rodríguez se enfrentó nuevamente a un miembro de la familia Limardo, Francisco.

Manteniendo la contundencia que lo caracterizó toda la tarde, el colombiano firmó la victoria que lo subió al escalón más alto del podio, entregándole al país una estratégica medalla de oro en el comienzo del torneo.

En la competencia de florete individual femenino, Colombia también tuvo representación notable con Laura Guerra y Tatiana Prieto, quienes finalizaron en la quinta y sexta posición, respectivamente, mostrando el buen nivel de la delegación nacional.

