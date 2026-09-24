¡Pilas! Este finde cierran vías clave por conciertos y eventos deportivos en Medellín

Resumen: Medellín tendrá cierres viales este fin de semana por Alameda Prado, Festival del Porro, Carrera de las Rosas y Carnaval de la 13. Conozca horarios y vías.

Medellín tendrá varios cierres viales este fin de semana por la realización de eventos deportivos y culturales en diferentes comunas. Las medidas aplicarán desde la noche del viernes 25 de septiembre y se extenderán hasta el domingo 27.

El sábado 26 de septiembre se desarrollará Alameda Prado, en la carrera 50, avenida Palacé, entre las calles 62 y 65. El cierre en ese tramo irá desde las 10:00 p.m. del viernes 25 hasta las 11:00 p.m. del sábado.

La programación está prevista entre las 11:00 a.m. y las 6:00 p.m. Según lo informado, la restricción no afectará las rutas de transporte público.

Ese mismo sábado se realizará el XXXIV Festival del Porro, en el barrio Los Alcázares, San Javier. El evento ocupará la calle 49BB entre carreras 87 y 89B, de 2:00 p.m. a 11:59 p.m. Por labores de montaje y desmontaje de estructuras, ese corredor permanecerá cerrado desde las 5:00 p.m. del viernes 25 de septiembre hasta las 7:00 p.m. del domingo 27 de septiembre.

El domingo 27 de septiembre habrá cierre total de 4:15 a.m. a 11:00 a.m. por la Carrera de las Rosas 2026. La salida será en la calzada norte de la avenida San Juan, entre las carreras 52 y 57, a la altura de la Biblioteca EPM, y la llegada en la calle 45, Amador, entre carreras 51 y 57, en inmediaciones del Parque de Las Luces.

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Por el montaje y desmontaje de esta carrera, las vías alrededor de la salida y la llegada, sobre la avenida San Juan entre carreras 50 y 57 y la calle 45 entre carreras 51 y 57, tendrán restricción desde las 7:00 p.m. del sábado 26 hasta las 6:00 p.m. del domingo 27. Durante el cierre de la ciclorruta del costado sur de la avenida San Juan, entre las carreras 53A y 55, los ciclistas podrán circular en ambos sentidos por el andén del costado sur, en espacio compartido con peatones.

Ese mismo domingo se cumplirá el Desfile XX Carnaval de la 13, entre las 2:00 p.m. y las 3:30 p.m. El recorrido iniciará en inmediaciones de la estación San Javier y terminará en la calle 49BB con carrera 88. Mientras avance el desfile se aplicarán cierres temporales y progresivos en distintas vías de la comuna 13.

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