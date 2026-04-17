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Resumen: Conozca los cierres viales en Medellín este fin de semana por concierto y carrera Corre Mi Tierra. Horarios, vías afectadas y recomendaciones.

¡Atención! Medellín tendrá cierres viales por concierto y carrera este fin de semana

Durante este fin de semana, Medellín tendrá varios cierres viales debido a la realización de eventos masivos que impactarán la movilidad en distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades de tránsito anunciaron medidas especiales para este sábado 18 y domingo 19 de abril, e hicieron un llamado a la ciudadanía a programar sus desplazamientos con anticipación.

Para el sábado, el concierto del Grupo Firme en el estadio Atanasio Girardot implicará restricciones en la carrera 72, específicamente entre las calles 48 y 50, en inmediaciones del complejo deportivo.

Aunque se trata de un cierre puntual, se prevé una alta congestión vehicular en la zona, por lo que se recomienda evitar el sector y optar por rutas alternas o transporte público.

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La mayor afectación se presentará el domingo con la carrera atlética Corre Mi Tierra 2026, que reunirá a miles de participantes en diferentes distancias. Desde las 4:00 a.m. y hasta cerca del mediodía se implementarán cierres en corredores clave como la avenida Regional, la autopista Sur, la avenida Las Vegas, Guayabal, la avenida 80, Bolivariana, Nutibara, San Juan y Ferrocarril.

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Además, desde la noche del viernes comenzarán los montajes logísticos del evento, lo que extenderá algunas restricciones hasta el domingo en la noche.

Se calcula la participación de cerca de 8.000 corredores, lo que obligará a ajustes en rutas de transporte público y al despliegue de decenas de agentes de tránsito para regular la movilidad.

Dentro de las medidas, también se contempla una intervención parcial en la Vía Activa y Saludable sobre la avenida del Río, donde habrá desvíos controlados para garantizar la circulación.

Las autoridades insistieron en respetar la señalización y atender las indicaciones en vía, con el fin de evitar contratiempos durante la jornada.

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