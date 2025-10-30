Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Movilidad Medellín: Estos son los cierres viales que se extenderán por casi tres días

La Secretaría de Movilidad de Medellín ha hecho un llamado a la ciudadanía para planificar sus desplazamientos con anticipación, debido a los cierres viales, parciales y totales, que se presentarán durante el próximo fin de semana por agenda de eventos culturales y deportivos.

La alcaldía recomienda priorizar el uso del transporte público y acatar la señalización temporal para evitar congestiones.

Ritvales 2025: Cierre de la Avenida del Ferrocarril

El festival Ritvales será el evento de mayor afectación vial, con cierres que se extenderán por casi tres días en la Avenida del Ferrocarril, entre las calles 73 y 77.

Montaje y Desmontaje: Cierre total desde las 9:30 p. m. del viernes 31 de octubre hasta las 3:00 p. m. del sábado 1 de noviembre (montaje), y luego el lunes 3 de noviembre entre las 6:00 a. m. y las 8:00 a. m. (desmontaje).

Evento Principal: El cierre se mantendrá durante el festival, que va desde las 3:00 p. m. del sábado hasta las 6:00 a. m. del lunes 3 de noviembre.

Las autoridades insisten en que los asistentes al festival eviten el uso del vehículo particular debido a la alta afluencia esperada.

Asics Golden Run 2025: Carrera en Las Vegas

El domingo 2 de noviembre se llevará a cabo la carrera atlética Asics Golden Run 2025, con recorridos de 10K y 21K.

Horario de Afectación: La competencia se desarrollará entre las 7:00 a. m. y las 10:00 a. m.

Zona de Inicio: El punto de partida será la portería de la Universidad Eafit, sobre la Carrera 48 (Avenida Las Vegas).

Movilidad: Se esperan afectaciones en algunas rutas de transporte público y en la Línea 2 de Metroplús. Un total de 58 agentes de tránsito acompañarán el evento para garantizar la seguridad vial.

Premios Macondo 2025: Cierres en el Centro

También el domingo, la celebración de los Premios Macondo 2025 implicará cierres totales en el Centro de Medellín.

Vías Afectadas: Restricción en la calle 41 entre carreras 57 y 62 (calzada norte), y en las carreras 62 y 57 entre calles 41 y 42.

Vigencia: Los cierres por montaje comenzarán a las 6:00 a. m. del sábado 1 de noviembre y el desmontaje finalizará a las 2:00 p. m. del lunes 3 de noviembre.

Se recomienda a la ciudadanía tomar vías alternas, especialmente en la zona céntrica, durante este puente festivo.

