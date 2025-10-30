¡Por el liderato! Convocados de Atlético Nacional para visitar a Llaneros

Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, anunció el grupo de viajeros que llegaron a Villavicencio para enfrentar a Llaneros.

El juego, válido por la fecha 18, es la oportunidad de los locales por meterse a los cuadrangulares, logro con el que alcanzarían con una victoria.

Mientras que Atlético Nacional jugará con la motivación de buscar de visitante una victoria por goleada que les permita ser líderes de la competencia.

Para el juego, los concentrados por Arias fueron David Ospina, Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo, William Tesillo y Royer Caicedo.

Asimismo, están en Villavicencio Simón García, Joan Castro, Cristian Uribe, Andrés Salazar y Camilo Cándido.

Para este juego, también están disponibles Élkin Rivero, Jorman Campuzano, Kiliam Toscano y Juan Rengifo.

Finalmente, entre los convocados están Juan Bauzá, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento, Marino Hinestroza, Dairon Asprilla, Facundo Batista y Alfredo Morelos.

Previo al partido, Atlético Nacional recibió la noticia del adelantamiento para este domingo del partido de ida de la semifinal de la Copa BetPlay ante América de Cali.

Ese cambio podría generar para el verde paisa, la obligación de enfrentar el partido de esta noche con nómina alterna, pensando en el duro partido de la Copa.

El compromiso en Villavicencio será en la noche de este jueves, 30 de octubre, desde las 8:20 de la noche.

