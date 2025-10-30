¡Por el liderato! Convocados de Atlético Nacional para visitar a Llaneros

Resumen: El director técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, anunció el grupo de viajeros que llegó a Villavicencio para enfrentar a Llaneros F.C. en un crucial partido de la fecha 18, donde los locales buscan la victoria para clasificar a los cuadrangulares y Nacional intentará una goleada para alcanzar el liderato. La lista de convocados incluye a figuras como Ospina, Tesillo, Campuzano y Cardona, sin embargo, el equipo podría optar por una nómina alterna para este juego, ya que la Dimayor adelantó el partido de ida de la semifinal de la Copa BetPlay ante América de Cali para este domingo, obligando a Nacional a reservar jugadores para ese compromiso. El partido contra Llaneros se jugará la noche de este jueves, 30 de octubre, a las 8:20 p.m.
Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, anunció el grupo de viajeros que llegaron a Villavicencio para enfrentar a Llaneros.
El juego, válido por la fecha 18, es la oportunidad de los locales por meterse a los cuadrangulares, logro con el que alcanzarían con una victoria.
Mientras que Atlético Nacional jugará con la motivación de buscar de visitante una victoria por goleada que les permita ser líderes de la competencia.
Para el juego, los concentrados por Arias fueron David Ospina, Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo, William Tesillo y Royer Caicedo.
Asimismo, están en Villavicencio Simón García, Joan Castro, Cristian Uribe, Andrés Salazar y Camilo Cándido.
Para este juego, también están disponibles Élkin Rivero, Jorman Campuzano, Kiliam Toscano y Juan Rengifo.
Finalmente, entre los convocados están Juan Bauzá, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento, Marino Hinestroza, Dairon Asprilla, Facundo Batista y Alfredo Morelos.
Previo al partido, Atlético Nacional recibió la noticia del adelantamiento para este domingo del partido de ida de la semifinal de la Copa BetPlay ante América de Cali.
Ese cambio podría generar para el verde paisa, la obligación de enfrentar el partido de esta noche con nómina alterna, pensando en el duro partido de la Copa.
El compromiso en Villavicencio será en la noche de este jueves, 30 de octubre, desde las 8:20 de la noche.
Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Llaneros ⚪️#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/BNcdUo5KO8
— Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 29, 2025
Más noticias de Atlético Nacional
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.