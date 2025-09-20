¡Qué muchas gracias, dijo Guede! el argentino no será el nuevo DT de Atlético Nacional

Resumen: Después de una semana de rumores que apuntaban al argentino Pablo Guede como el nuevo director técnico de Atlético Nacional, la noticia generó un fuerte rechazo por parte de los hinchas en redes sociales debido a sus malos resultados en sus últimos equipos y su poca continuidad a lo largo de su carrera. Finalmente, la periodista Pilar Velásquez y César Luis Merlo informaron que el club paisa descartó a Guede, quien a su vez agradeció la oportunidad; mientras tanto, se conoció que Nacional se reunió con el uruguayo Vicente Sánchez como posible alternativa, aunque por el momento Diego Arias seguirá dirigiendo al equipo en el próximo partido.
Luego de una semana de rumores respecto del que podría ser el nuevo director técnico de Atlético Nacional, sonó el argentino Pablo Guede.
De acuerdo con lo que en su momento se dijo, Guede ya habría llegado a un acuerdo con el verde antioqueño para tomar las riendas.
Sin embargo, desde que su nombre sonó los hinchas investigaron y se encontraron con que los números en los dos últimos equipos eran perversos.
Adicionalmente, en su carrera como técnico llegó a dirigir 13 equipos en 15 años, lo que habla de su poca continuidad, un mal precedente.
Con esa información las redes sociales de los verdolagas estallaron y el rechazo se hizo muy sonoro.
Pues bien, de acuerdo con lo que ha informado la periodista Pilar Velásquez, el verde paisa le dijo no al estratega y este a su vez agradeció al más veces campeón de Colombia.
Así lo reveló el periodista César Luis Merlo a través de su cuenta de X, sin dar detalles de quien podría ser la opción.
Lo que sí se ha conocido es que Atlético Nacional se reunió este viernes con el técnico uruguayo Vicente Sánchez, uno de los que parece más cerca.
Por ahora, Atlético Nacional no ha tomado decisiones concretas y para el juego de este domingo 21 de septiembre, ante Unión Magdalena, en la raya estará Diego Arias.
