Luego de una semana de rumores respecto del que podría ser el nuevo director técnico de Atlético Nacional, sonó el argentino Pablo Guede.

De acuerdo con lo que en su momento se dijo, Guede ya habría llegado a un acuerdo con el verde antioqueño para tomar las riendas.

Sin embargo, desde que su nombre sonó los hinchas investigaron y se encontraron con que los números en los dos últimos equipos eran perversos.

Adicionalmente, en su carrera como técnico llegó a dirigir 13 equipos en 15 años, lo que habla de su poca continuidad, un mal precedente.

Con esa información las redes sociales de los verdolagas estallaron y el rechazo se hizo muy sonoro.

¡Qué muchas gracias, dijo Guede! el argentino no será el nuevo DT de Atlético Nacional

Pues bien, de acuerdo con lo que ha informado la periodista Pilar Velásquez, el verde paisa le dijo no al estratega y este a su vez agradeció al más veces campeón de Colombia.

Así lo reveló el periodista César Luis Merlo a través de su cuenta de X, sin dar detalles de quien podría ser la opción.

Lo que sí se ha conocido es que Atlético Nacional se reunió este viernes con el técnico uruguayo Vicente Sánchez, uno de los que parece más cerca.

Por ahora, Atlético Nacional no ha tomado decisiones concretas y para el juego de este domingo 21 de septiembre, ante Unión Magdalena, en la raya estará Diego Arias.

Más noticias de Atlético Nacional