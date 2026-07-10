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    ¡Pilas si va a salir! Estos serán los cierres viales por las Fiestas del Cerro Quitasol en Bello

    Si este fin de semana piensa movilizarse por el municipio de Bello, tenga en cuenta que los cierres viales cambiarán la movilidad.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Pilas si va a salir! Estos serán los cierres viales por las Fiestas del Cerro Quitasol en Bello
    Foto de cortesía.
    ¡Pilas si va a salir! Estos serán los cierres viales por las Fiestas del Cerro Quitasol en Bello

    Resumen: Los cierres viales Bello comenzarán por las Fiestas del Cerro Quitasol 2026. Consulte las vías con restricciones, los horarios y las rutas que tendrán modificaciones.

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    Los cierres viales Bello serán protagonistas durante los próximos días debido a la programación de las Fiestas del Cerro Quitasol 2026.

    La Alcaldía informó que varias vías del municipio tendrán restricciones temporales para facilitar el desarrollo de desfiles, competencias deportivas y eventos culturales que se realizarán entre el 11 y el 20 de julio.

    Uno de los primeros cierres viales se aplicará este sábado 11 de julio con motivo del desfile inaugural del Carnaval de las Fiestas del Cerro Quitasol.

    El recorrido comenzará a las 2:00 de la tarde en el sector de Puerta del Norte, avanzará por la diagonal 55 hacia el sur, cruzará el puente de Prado y el barrio Prado hasta finalizar en el Parque Principal Santander.

    El domingo 12 de julio también habrá afectaciones por la carrera atlética 6K y 11K, que iniciará a las 7:00 de la mañana desde la Unidad Deportiva Tulio Ospina.

    Los corredores transitarán por la Avenida Regional Occidental, la glorieta de Solla, el barrio San José Obrero, el sector de Postobón, el Teatro TECOC y otros puntos del municipio, por lo que las autoridades recomendaron programar los desplazamientos con anticipación.

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    Ese mismo día se realizará el tradicional Festival de Sancochos en el corregimiento de San Félix. Entre las 10:00 de la mañana y las 11:30 de la noche permanecerá cerrado el tramo comprendido entre la parroquia y el Centro Veterinario de San Félix. Para facilitar el acceso al evento, la empresa Bellanita Group anunció un incremento en la frecuencia de la ruta hacia este corregimiento.

    Además, desde el sábado 11 hasta el lunes 20 de julio habrá un cierre diario entre las 5:00 de la tarde y las 12:00 de la noche en la carrera 49, la calle 49 y el circuito del Parque Principal Santander. Durante ese periodo, varias rutas de transporte público modificarán sus recorridos habituales.

    La alcaldía invitó a los ciudadanos a respetar las indicaciones de los agentes de tránsito, planear sus recorridos con tiempo y consultar la programación oficial de las festividades para evitar contratiempos durante estos días de celebración.

    ¡Pilas si va a salir! Estos serán los cierres viales por las Fiestas del Cerro Quitasol en Bello

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