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    ¡Ojo si va para Envigado! Arrancan las Fiestas del Carriel con cierres viales y cambios en la movilidad

    Las Fiestas del Carriel ya comenzaron en Envigado y durante varios días habrá cierres viales y eventos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Ojo si va para Envigado! Arrancan las Fiestas del Carriel con cierres viales y cambios en la movilidad
    Foto de Alcaldía de Envigado.
    ¡Ojo si va para Envigado! Arrancan las Fiestas del Carriel con cierres viales y cambios en la movilidad

    Resumen: Las Fiestas del Carriel comenzaron en Envigado con una variada agenda cultural y cierres viales que se extenderán hasta el 26 de julio. Conozca las vías afectadas y las recomendaciones.

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    Las Fiestas del Carriel comienzan este 17 de julio en Envigado y se extenderán hasta el 26 de julio con una amplia programación cultural, artística y gastronómica.

    Debido al desarrollo de las actividades, la Alcaldía anunció cierres viales totales y controlados en diferentes sectores del municipio e hizo un llamado a los ciudadanos para programar con anticipación sus desplazamientos.

    Las restricciones de movilidad estarán concentradas en los alrededores del parque principal Marceliano Vélez Barreneche y en la calle 38A sur, donde funcionarán las tradicionales Fondas del Carriel durante todos los días de la celebración.

    Además, el domingo 26 de julio, la Muestra Silletera recorrerá el trayecto entre el Mall Villa Grande y el parque principal, por lo que habrá cierre total de la avenida El Poblado y de sus vías conectoras.

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    La programación de las Fiestas del Carriel también contempla el concierto «Amor por Envigado», con presentaciones de El Socio, El Charrito Negro y Los Gigantes del Vallenato.

    Durante la semana habrá eventos como Porro al Parque, la grabación del programa Serenata de Teleantioquia, el simulacro decembrino con Los 50 de Joselito, la Noche de Músicas del Mundo y el tradicional concurso para elegir la mejor morcilla y la mejor empanada envigadeñas.

    El cierre de la celebración incluirá el Concierto del Carriel con David Zahan, Fruko y sus Tesos, la Orquesta La Bocana y la Orquesta La Pascasia, además del Concierto Popular del Carriel, con Joaquín Guiller, Camilo Sanz y Julián Castillo.

    La Secretaría de Movilidad informó que dispondrá agentes de tránsito en los principales puntos de concentración y recomendó utilizar rutas alternas, dejar el vehículo particular lejos de las zonas con mayor afluencia y respetar las normas de tránsito.

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