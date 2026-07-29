Resumen: Conozca los cierres viales programados en Medellín por la Feria de las Flores entre el 31 de julio y el 10 de agosto. Revise las vías afectadas.

Estos son los cierres viales programados durante la Feria de las Flores en Medellín

Los cierres viales por la Feria de las Flores ya fueron definidos por la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Movilidad, que anunciaron las restricciones de tránsito que estarán vigentes entre el 31 de julio y el 10 de agosto para garantizar el desarrollo de los eventos oficiales de esta tradicional celebración.

La programación iniciará el viernes 31 de julio con el concierto inaugural en la avenida Colombia, donde habrá cierres viales desde las 8:00 a.m. del viernes hasta la 1:00 a.m. del sábado, además de restricciones adicionales por las labores de montaje y desmontaje en los alrededores del estadio Atanasio Girardot.

El sábado 1 de agosto se concentrará buena parte de las actividades con el Desfile de Chivas y Flores, el Desfile Infantil de Silleteritos de La Floresta, la Feria al Ritmo de la Bici, el Festival del Lúpulo y Provenza Florece.

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Estos eventos ocasionarán restricciones en corredores como la avenida Regional, la avenida del Ferrocarril, San Juan, El Poblado, Laureles, Astorga y Provenza, por lo que las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas.

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Para el domingo 2 de agosto también habrá cierres viales por la Caminata Canina y de Mascotas Tierragro, el Desfile Avenida Primavera y el Festival de las Cometas en Altavista, actividades que implicarán restricciones temporales en diferentes sectores de la ciudad durante gran parte del día.

Adicionalmente, entre el 5 y el 9 de agosto se realizará el Festival de la Cerveza en Laureles, lo que mantendrá cerrada la vía de servicio oriental de la avenida Bolivariana hasta el 10 de agosto.

La Secretaría de Movilidad hizo un llamado a conductores y ciudadanos para consultar previamente los cierres viales, programar sus desplazamientos con anticipación, atender las indicaciones de los agentes de tránsito y optar por vías alternas para evitar congestiones durante la Feria de las Flores.

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