Wilfer Andrés Pulgarín desapareció en Medellín

Resumen: Wilfer Andrés Pulgarín Chica, de 36 años, es un hombre colombiano reportado como desaparecido. Al momento de su desaparición vestía una camiseta negra con letras rojas en la parte delantera, pantaloneta negra, gorra blanca con rojo y tenis negros con gris.

Wilfer Andrés Pulgarín Chica, de 36 años, es un hombre colombiano reportado como desaparecido. Al momento de su desaparición vestía una camiseta negra con letras rojas en la parte delantera, pantaloneta negra, gorra blanca con rojo y tenis negros con gris.

Como señas particulares, presenta un tatuaje de una cruz en el lado derecho del cuello. Además, tiene varios tatuajes en los brazos: en el izquierdo se observan una pistola, un payaso y dos emojis, mientras que en el derecho lleva una calavera y dos niñas sentadas en un columpio.

La desaparición fue reportada el 19 de julio de 2026 en el barrio El Playón de Los Comuneros, en Medellín, Antioquia. Las características físicas, la vestimenta y los tatuajes descritos son elementos clave para facilitar su identificación y apoyar las labores de búsqueda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes