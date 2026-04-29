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    ¡Prográmese desde hoy! Cierres viales en Medellín por eventos esta semana

    Si vas a movilizarte por Medellín, ojo con los cambios en varias vías. Eventos programados traerán modificaciones.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Anuncian cierres viales en Medellín por eventos deportivos y comerciales este fin de semana
    Foto sacada de redes sociales.
    ¡Prográmese desde hoy! Cierres viales en Medellín por eventos esta semana

    Resumen: Cierres viales en Medellín por eventos en La Candelaria y Aranjuez afectarán la movilidad este fin de semana.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Los cierres viales programados en Medellín por la realización de eventos culturales y masivos comenzarán a aplicarse desde este miércoles 29 de abril y se extenderán durante el fin de semana en distintos sectores de la ciudad.

    Las medidas buscan garantizar la seguridad de los asistentes y el desarrollo adecuado de las actividades.

    De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, uno de los principales cierres se implementará en el centro de la ciudad, en La Candelaria, donde se restringirá completamente el paso en un tramo de la Avenida 1° de Mayo.

    Esta medida estará vigente desde la noche del miércoles hasta el viernes, debido a la realización de un evento institucional que reunirá diferentes actividades para la ciudadanía.

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    Por otra parte, en la comuna Aranjuez también se aplicarán cierres viales durante el fin de semana. En este caso, la restricción abarcará un corredor importante de la Avenida Ferrocarril, donde no habrá circulación vehicular en ambos sentidos por la realización de un evento de carácter masivo en escenarios cercanos.

    Las autoridades indicaron que estas intervenciones podrían generar afectaciones en la movilidad, especialmente en rutas de transporte público que transitan por las zonas intervenidas. Por ello, se recomienda a los usuarios consultar previamente los desvíos habilitados y planificar sus recorridos.

    Además, realizaron un llamado a respetar la señalización instalada en los puntos de cierres y atender las indicaciones del personal de tránsito dispuesto en los sectores, con el fin de evitar congestiones o incidentes.

    ¡Prográmese desde hoy! Cierres viales en Medellín por eventos esta semana

    Fotos de cortesía.

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