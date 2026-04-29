Abandonado, repelado y golpeado: así quedó fletero al que «su compinche» no esperó

El ladrón llega con su compinche, se baja, inicia "la labor" de robarse la moto" y cuando es sorprendido, intentarse subirse a la moto y el cómplice huye del lugar sin su amigo, que metros atrás tuvo la mala suerte de caerse y recibir "consejos" de los afectados

Resumen: El hecho, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector, muestra el modus operandi clásico de los asaltantes motorizados, pero con un final inesperado

Minuto30.com .- En redes sociales se ha vuelto viral un video que demuestra que, en el mundo del crimen, la lealtad no existe. Un presunto fletero que fue sorprendido en flagrancia intentando robar una motocicleta vivió en carne propia el karma: fue abandonado por su cómplice, sufrió una aparatosa caída mientras intentaba escapar y terminó recibiendo la furia de la comunidad cansada de la inseguridad.

Acá le contamos los detalles de este curioso y accidentado intento de hurto que hoy es tendencia en las plataformas digitales y que terminó con una severa “tanda de consejos” para el señalado ladrón.

El robo frustrado y la traición en cámara

El hecho, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector, muestra el modus operandi clásico de los fleteros motorizados: dos sujetos llegan al lugar, uno de ellos se baja para forzar el seguro y encender la motocicleta parqueada, mientras el otro lo espera a pocos metros con el motor encendido para asegurar la huida.

Sin embargo, el plan se vino abajo cuando los vecinos y transeúntes se percataron de la situación y comenzaron a gritar para alertar al dueño del vehículo y a la comunidad.

¡Sálvese quien pueda!: Al verse descubiertos y ante la inminente turba que se acercaba, el delincuente que esperaba en la moto de escape aceleró a fondo y huyó del lugar a toda velocidad, dejando a su compinche totalmente a la deriva.

Un tropiezo que costó caro

Abandonado a su suerte y con la comunidad pisándole los talones, el ladrón intentó emprender la huida corriendo por la calle. Pero la desesperación y los nervios le jugaron una mala pasada.

En el video viral se observa claramente cómo, a los pocos metros de haber iniciado su carrera, el sujeto se tropieza torpemente con sus propios pies y cae al asfalto. Ese valioso segundo que perdió en el suelo fue suficiente para que los enfurecidos ciudadanos lo alcanzaran y lo rodearan, impidiendo cualquier posibilidad de escape.

La famosa “tanda de consejos” ciudadana

Como es habitual en estos casos donde la paciencia ciudadana frente a la delincuencia está al límite, el presunto ladrón no fue entregado a las autoridades intacto.

Antes de que llegaran las autoridades, el sujeto recibió una “tanda de consejos” o su correspondiente “paloterapia”. En las imágenes se ve cómo varios ciudadanos lo reprenden a punta de golpes, patadas y empujones, mientras él intenta cubrirse el rostro desde el suelo.

Las autoridades, aunque agradecen la alerta oportuna de la comunidad, reiteran el llamado a no tomar justicia por mano propia, ya que estas agresiones pueden entorpecer el proceso de judicialización o acarrear problemas legales para los ciudadanos que participan en los linchamientos.

El sujeto fue finalmente entregado a la Policía y dejado a disposición de las autoridades competentes para responder por el delito de hurto en grado de tentativa.