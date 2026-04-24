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Resumen: Medellín tendrá cierres viales este 25 de abril por eventos en Aranjuez y el centro. Autoridades recomiendan planear rutas ante posibles congestiones.

¡Ojo con el tráfico! Medellín tendrá cierres viales por eventos este sábado

Los cierres viales programados para este sábado 25 de abril en Medellín podrían generar afectaciones en la movilidad debido a la realización de varios eventos en diferentes puntos de la ciudad.

Las medidas fueron anunciadas por la Secretaría de Movilidad con el objetivo de garantizar la seguridad y facilitar el desarrollo de las actividades.

Uno de los principales cierres se llevará a cabo en Aranjuez, por el evento Estación La Calle. En este sector estará restringido el paso en la calle 90, entre las carreras 51B y 52, desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.

Esta intervención implicará ajustes en al menos una ruta de transporte público, por lo que se implementarán desvíos previamente definidos.

De igual forma, en el centro de la ciudad, específicamente en La Candelaria, se realizará una actividad con motivo del Día del Niño.

Para este evento se tiene previsto el cierre de un tramo de la carrera 53A entre calles cercanas, durante la jornada de la tarde. En este caso, no se anticipan mayores afectaciones al transporte público.

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Aunque no se contemplan restricciones viales por el concierto del artista Ryan Castro en el estadio Atanasio Girardot, las autoridades sí advierten sobre una alta afluencia de vehículos en la zona. Se espera congestión antes y después del evento, por lo que se recomienda a los asistentes planificar sus desplazamientos.

Desde la alcaldía se insiste en la importancia de acatar las indicaciones de los agentes de tránsito, usar rutas alternas y, en lo posible, optar por el transporte público.

En particular, se destacó que el sistema metro operará de manera continua durante la jornada para facilitar la movilidad de los ciudadanos.

Con estas medidas, Medellín busca mantener el orden en la ciudad durante un fin de semana con múltiples actividades, minimizando el impacto de los cierres y la congestión vehicular.

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