¡Póngase pilas! Medellín tendrá cierres viales este domingo por carrera atlética

Resumen: Conozca los cierres viales en Medellín para este domingo 12 de abril por la carrera “Por la salud mental”. Rutas afectadas cerca de la Universidad Luis Amigó.

La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Movilidad, confirmó que este domingo 12 de abril se llevarán a cabo diversos recorridos deportivos que obligarán al cierre temporal en ejes viales en el sector occidental de la ciudad.

El evento central, denominado “Por la salud mental, una meta por la vida”, busca promover el bienestar emocional a través del deporte, pero generará una afectación directa en la circulación vehicular en las inmediaciones del cerro El Volador y la zona universitaria, por lo que se recomienda a los conductores planear sus viajes con antelación.

La jornada atlética está programada para iniciar a las 7:00 a.m., aunque los cierres totales de las vías comenzarán desde las 6:30 a.m. y se estima que se mantengan hasta las 10:00 a.m. Los recorridos están divididos en tres categorías competitivas y recreativas: 11K, 5K y 3K.

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Todas las distancias tendrán como punto de partida y llegada las instalaciones de la Universidad Luis Amigó, lo que impactará significativamente el flujo de vehículos particulares y las frecuencias de varias rutas de transporte público que transitan habitualmente por este corredor.

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Para mitigar el impacto en la movilidad y garantizar la integridad de los aproximadamente 1.300 corredores inscritos, la administración distrital ha dispuesto un robusto cuerpo de agentes de tránsito.

Estos uniformados estarán encargados de la regulación en los puntos críticos y de orientar a los ciudadanos hacia los desvíos habilitados.

Las autoridades hicieron un llamado especial a los habitantes de los barrios aledaños al cerro El Volador para que atiendan las señales de los agentes y consulten el mapa oficial del evento antes de salir de casa.

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