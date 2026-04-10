Resumen: Autoridades ordenan la suspensión de estaciones del MIO y desvíos en la Calle 5ª por manifestaciones en Univalle. Grave afectación vial en el sur de Cali este viernes.

¡Caos total en el sur de Cali! Cierran estaciones del MIO y desvían rutas por fuertes protestas en Univalle

Una jornada de alta complejidad en materia de orden público y movilidad se registra este viernes, 10 de abril, en el sur de la capital del Valle del Cauca.

Debido a un plantón convocado por la comunidad estudiantil de la Universidad del Valle, las autoridades ordenaron el cierre preventivo y la suspensión del servicio en puntos neurálgicos del sistema de transporte masivo.

La medida, que impacta directamente a miles de usuarios, incluye el cese de operaciones en las estaciones La Buitrera y Univalle, así como desvíos obligatorios para las rutas que transitan por la avenida Pasoancho y la troncal de la Calle 5ª, específicamente en el tramo comprendido entre la calle 16 y el sector de Capri.

La suspensión de estas estaciones fue recomendada por la Policía Nacional con el objetivo de salvaguardar la integridad de los pasajeros y proteger la infraestructura pública.

Esta decisión se toma como una medida de anticipación ante los graves hechos de vandalismo registrados el pasado miércoles, cuando una movilización similar terminó en enfrentamientos que dejaron ocho estaciones del MIO con daños considerables.

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En esta ocasión, el punto de concentración se ubicó inicialmente sobre la avenida Pasoancho, pero sobre las 4:20 p.m. los manifestantes se trasladaron hacia la Carrera 100 con Calle 5, agravando el embotellamiento en todo el sector sur de la ciudad.

Desde el componente operativo de Metrocali se informó que el plan de contingencia busca evitar que se repitan las escenas de destrucción de infraestructura y equipos operativos que han afectado a más de 50.000 usuarios en la última semana.

Por su parte, la fuerza pública mantiene un monitoreo permanente en las inmediaciones de la institución educativa para contener posibles disturbios protagonizados por encapuchados, quienes en jornadas anteriores han atacado el sistema durante las denominadas “marchas de antorchas”.

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