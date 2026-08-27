Resumen: Conozca los cierres viales que tendrá Medellín este fin de semana por eventos y obras de infraestructura en diferentes sectores de la ciudad.

Si va a salir este fin de semana, ojo con estos cierres viales en Medellín

Este fin de semana se presentarán varios cierres viales en Medellín debido a la realización de eventos y a diferentes obras de infraestructura. Las restricciones se concentrarán en sectores como Altavista, la vía hacia el Centro Comercial La Central, la Autopista Norte y Parques del Río.

El primer cierre vial está programado para este sábado 29 de agosto, entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m., en los sectores Altavista Central y Buga Patio Bonito, en el corregimiento de Altavista, Comuna 70. La medida se implementará por el Carnaval por la Vida.

El recorrido comenzará en la calle 8A con carrera 112, cerca del Centro de Bienestar La Perla, y finalizará en la Casa de Gobierno de Altavista.

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Para el domingo 30 de agosto están previstas nuevas restricciones por el Festival del Descenso y Adrenalina 2026. La medida funcionará entre las 3:00 a.m. y las 3:00 p.m., desde el estadero El Silletero hasta el Centro Comercial La Central. El cierre total de este tramo se realizará entre las 6:00 a.m. y las 12:00 p.m.

Como alternativas para los conductores se recomienda utilizar Pantanillo hacia la Variante y la avenida Las Palmas, o tomar el desvío por Perico.

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A estos cierres viales se suman las intervenciones relacionadas con obras de infraestructura. Desde este jueves 27 de agosto y hasta el 28 de septiembre habrá cierres nocturnos, entre las 9:00 p.m. y las 4:00 a.m., en la Autopista Norte, carrera 64C entre calles 111B y 111D. Los trabajos corresponden a obras de acueducto de EPM y afectarán el carril occidental en sentido norte-sur.

Además, hasta el 27 de septiembre continuarán los cierres parciales durante las 24 horas en el soterrado occidental de Parques del Río, sentido norte-sur, por labores de mantenimiento.

La intervención será escalonada sobre los siete carriles y no habrá cierre total, pues deberán permanecer habilitados al menos dos carriles. La ciclovía funcionará con normalidad durante estas intervenciones.

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