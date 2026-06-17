Medellín implementará cierres viales en Belén por eventos deportivos

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Resumen: Medellín implementará cierres viales en Belén este 18 de junio por la carrera Corre Medellín–Gran Parque Medellín. Conozca horarios y recorrido.

Los cierres viales Belén fueron anunciados por la Alcaldía de Medellín debido a la realización de la carrera deportiva Corre Medellín–Gran Parque Medellín, programada para este jueves 18 de junio en la comuna 16.

La medida, coordinada a través de la Secretaría de Movilidad, estará vigente entre las 7:30 p.m. y las 8:30 p.m., con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes y facilitar el desarrollo del evento deportivo.

Los cierres viales Belén impactarán varios corredores del sector durante el recorrido de la competencia.

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La carrera iniciará en la cancha de arenilla de Belén Los Alpes y avanzará por las calles 29A y 28 hasta la carrera 76.

Posteriormente, continuará por las calles 27A y 26B hasta la carrera 70, donde los corredores tomarán rumbo hacia el norte por esta vía hasta llegar a la calle 15.

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El trayecto finalizará en la pista de ciclismo y trote del Gran Parque Medellín, uno de los escenarios deportivos más importantes de la ciudad.

Durante el desarrollo de la actividad, las autoridades implementarán controles de movilidad para regular el tránsito vehicular y proteger a los asistentes.

La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores programar sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito que estarán ubicados en distintos puntos del recorrido.

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