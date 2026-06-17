Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    La menor Soriangelis Valentina Bastidas desapareció en Itagüí

    Fue reportada como desaparecida el 13 de junio

    Publicado por: Juan Manuel

    SORIANGELIS VALENTINA BASTIDAS QUINONES
    La menor Soriangelis Valentina Bastidas desapareció en Itagüí

    Resumen: Soriangelis Valentina Bastidas Quiñones es una adolescente de 14 años, de sexo femenino y reconocida con identidad de género mujer. Su nacionalidad es venezolana.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Soriangelis Valentina Bastidas Quiñones es una adolescente de 14 años, de sexo femenino y reconocida con identidad de género mujer. Su nacionalidad es venezolana.

    De acuerdo con la información disponible, no se registran datos sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición, por lo que no se cuenta con una descripción adicional de su apariencia en ese momento.

    La menor fue reportada como desaparecida en Itagüí, Antioquia, el 13 de junio de 2026. Este registro corresponde al lugar y fecha en que se le vio por última vez, siendo la información principal para su búsqueda.

    3 BOLETIN SORIANGELIS VALENTINA BASTIDAS QUINONES scaled

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.