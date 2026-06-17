La menor Soriangelis Valentina Bastidas desapareció en Itagüí

Resumen: Soriangelis Valentina Bastidas Quiñones es una adolescente de 14 años, de sexo femenino y reconocida con identidad de género mujer. Su nacionalidad es venezolana.

Soriangelis Valentina Bastidas Quiñones es una adolescente de 14 años, de sexo femenino y reconocida con identidad de género mujer. Su nacionalidad es venezolana.

De acuerdo con la información disponible, no se registran datos sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición, por lo que no se cuenta con una descripción adicional de su apariencia en ese momento.

La menor fue reportada como desaparecida en Itagüí, Antioquia, el 13 de junio de 2026. Este registro corresponde al lugar y fecha en que se le vio por última vez, siendo la información principal para su búsqueda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes