Atlético Nacional prepara una venta histórica: Juan Manuel Rengifo podría romper todos los récords del FPC

Resumen: Por el momento, Rengifo no será tenido en cuenta en las convocatorias oficiales del equipo. La instrucción directiva y técnica es cuidar su integridad física para evitar cualquier lesión

Minuto30.com .- El mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) podría presenciar una operación sin precedentes. Atlético Nacional ha tasado a su joven promesa, el volante Juan Manuel Rengifo, en una cifra astronómica que, de concretarse, lo convertiría en la transferencia más cara en la historia del balompié nacional.

Las millonarias exigencias del cuadro verde

La directiva de Atlético Nacional tiene claro el valor de su joya y no está dispuesta a dejarlo salir por cualquier oferta. Para que Rengifo abandone la institución, el club comprador deberá cumplir con un pliego de condiciones sumamente estricto:

Cifra récord: El equipo antioqueño está pidiendo una suma que oscila entre los 12 y 15 millones de dólares.

Participación futura: Nacional exige conservar al menos el 20 % de los derechos deportivos (el pase) del jugador.

Esta estrategia financiera de mantener un porcentaje busca garantizar ingresos adicionales a mediano y largo plazo, confiando en que el jugador se valorizará aún más en su próximo destino.

Proyección de Selección y medidas preventivas

La alta cotización de Rengifo en el mercado internacional obedece a su inmenso potencial. El mediocampista no solo ha brillado a nivel de clubes, sino que está en el radar técnico para convertirse en una figura clave para el futuro de la Selección Colombia. Esta proyección internacional es el principal argumento de Nacional para justificar las altas cifras de la negociación.

Mientras su futuro se define en los escritorios, la situación deportiva del jugador ha entrado en pausa:

Protección física: Por el momento, Rengifo no será tenido en cuenta en las convocatorias oficiales del equipo. La instrucción directiva y técnica es cuidar su integridad física para evitar cualquier lesión que pueda frustrar o devaluar la millonaria venta.

Plan de contingencia: Si el mercado cierra sin que ningún club internacional presente una oferta que iguale las exigencias económicas (los 12-15 millones y el 20 % del pase), el volante retomará la normalidad deportiva y continuará su proceso bajo las órdenes del director técnico Lucas González.