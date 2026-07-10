Resumen: Varias vías del sur de Medellín tendrán cierres temporales este domingo por una carrera atlética. Revise los horarios antes de salir.

Atención conductores: estas vías estarán cerradas este domingo por una carrera en Medellín

Los conductores que tengan previsto movilizarse por el sur de Medellín este domingo 12 de julio deberán programar sus recorridos con anticipación. La Secretaría de Movilidad anunció cierres viales temporales por la realización de una carrera, competencia que reunirá a cerca de 4.000 corredores.

La carrera se desarrollará entre las 6:30 a.m. y las 9:00 a.m., con salida y llegada en inmediaciones de la Universidad EAFIT. Sin embargo, las restricciones de movilidad comenzarán desde las 6:00 a.m. y se extenderán hasta aproximadamente las 9:30 a.m., con el fin de garantizar el desarrollo seguro del evento deportivo.

Además de los cierres en los corredores por donde pasará la competencia, las autoridades informaron que habrá desvíos y afectaciones en algunas rutas del transporte público que circulan por el sector.

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El montaje de la infraestructura iniciará desde las 11:00 p.m. del sábado 11 de julio y se prolongará hasta el mediodía del domingo. Los trabajos se concentrarán sobre la carrera 48 (avenida Las Vegas), entre las calles 4 Sur y 10 Sur, en la calzada occidental.

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Para acompañar la jornada, la Secretaría de Movilidad dispondrá de 40 agentes de tránsito, quienes estarán encargados de orientar a los conductores, coordinar los desvíos y velar por la seguridad de corredores, peatones y demás actores viales.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía salir con tiempo, utilizar rutas alternas cuando sea posible y mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre el estado de las vías durante el desarrollo de la competencia.

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