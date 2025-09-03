Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: A partir de este miércoles, las obras del Metro de la 80 generarán nuevos cierres viales en el barrio Calasanz de Medellín. Conozca los cierres y los desvíos habilitados en el sector.

Metro de la 80: Inician nuevos cierres viales en el barrio Calasanz

A partir de este miércoles 3 de septiembre, el proyecto del Metro de la 80 generará nuevos cierres viales en Calasanz para avanzar en la construcción de la red subterránea de energía que abastecerá la futura línea de movilidad.

Las intervenciones, que se realizarán de forma temporal y las 24 horas del día, afectarán la movilidad en varias vías del sector.

Los nuevos cierres incluyen el cierre parcial de la calle 50 (Avenida Colombia), entre las carreras 81 y 81A, y de manera total en la carrera 81A, entre las calles 50 y 51. Adicionalmente, se cerrará parcialmente la calzada norte de la calle 50, entre las carreras 81A y 81B.

Para mitigar el impacto en la movilidad, el Metro de Medellín y la Secretaría de Movilidad han dispuesto planes de manejo de tránsito.

Durante el cierre total, las rutas de buses y demás vehículos deberán tomar la calle 51 y luego la carrera 81, que será habilitada como vía alterna para circular por el sector.

Además, se contará con señalización y auxiliares de tránsito que estarán orientando a conductores y a la comunidad.

Las obras de la red de energía, que va desde la subestación de EPM hasta la Avenida 80, presentan un avance del 56%, lo que corresponde a 440,57 metros de banco de ductos instalados.

Estos nuevos cierres viales en Calasanz son un paso necesario para continuar con la construcción del Metro de la 80.

