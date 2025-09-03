«La Negra», el corazón de Cortijo de San José en Sabaneta: una historia de lealtad y amor

La negra disfruta de sus días en la caseta de vigilancia, como una guardiana más de la Unidad Cortijo de San José en Sabaneta, donde recibe cuidados y mucho amor

Minuto30.com .- En el corazón de Sabaneta, entre edificaciones que se alzaron con el tiempo y una brisa que sigue soplando, habita una historia que no se cuenta con palabras, sino con ladridos suaves, miradas tiernas y el silencioso paso del tiempo. Es la historia de «La Negra», una perrita criolla que llegó a Cortijo de San José hace más de una década, huyendo del terror de la pólvora un primero de diciembre, y se convirtió en el ángel guardián de toda una comunidad.

Cuando «La Negra» era apenas una cachorra de unos tres años, llegó asustada y perdida a la zona, que en ese entonces era una polvareda de construcciones en pleno crecimiento. En ese momento, en la zona existían los proyectos de vivienda La Vega, Maderos 3, Alameda y Cortijo de San José. Durante el día, «La Negra» encontraba refugio y «trabajo» en las obras, correteando entre los obreros que le daban comida y le dedicaban un cariño esporádico. En las noches, su hogar era la portería de la Unidad Cortijo San José, donde buscaba calor y un lugar seguro para descansar.

Su vida no fue fácil al principio. La calle y las duras condiciones de las construcciones dejaron una huella en su cuerpo, pero también forjaron su espíritu resiliente y noble. Un día, una ingeniera de una de las obras de Maderos del Campo, conmovida por su amor, la mandó a esterilizar, un gesto de bondad que le daría una segunda oportunidad. A partir de ese momento, la suerte de «La Negra» empezó a cambiar. A medida que los edificios se levantaban y las familias llegaban a habitar, el cariño de la comunidad se hizo cada vez más fuerte.

Con el paso de los años, cuando la vejez empezó a hacerse presente, «La Negra» se estableció de manera definitiva en elo sector. Encontró su hogar permanente en Cortijo de San José, donde es cuidada y mimada tanto po9r los vigilantes como por todos los habitantes. Tiene su propia cama en la portería, un lugar estratégico desde donde acompaña a los vigilantes en sus turnos, vigilando el ingreso de los vecinos y asegurándose de que todo esté en orden. Su presencia es un símbolo de seguridad y paz para todos, una perra que recuerda con sus ladridos el adagio popular que dice: «perro viejo ladra echado», pues con el tiempo, su ladrar se ha vuelto un aviso silencioso y sosegado.

Cuando ya se aproximan sus últimos días, la comunidad de Cortijo de San José se ha unido para rendirle un emotivo homenaje a «La Negra». Con sus patas cansadas y su pelaje blanco por la vejez, la perrita recorre las calles de la unidad, donde sus vecinos se detienen para acariciarla, hablarle y agradecerle los años de lealtad, amor y cuidado que les ha brindado. Es un tributo a una vida de servicio, de amor incondicional y de una conexión profunda entre una mascota y su comunidad.

La historia de «La Negra» es un testimonio del poder del amor y la compasión, un recordatorio de que los animales, como seres sintientes que son, nos enseñan lecciones valiosas. Con su presencia, ella ha unido a una comunidad, ha demostrado que un hogar no se define por las paredes, sino por el cariño que habita en él. La Negra es más que una mascota, es una parte esencial de la historia y el corazón de Cortijo de San José, un ejemplo de lealtad inquebrantable en un mundo en el que a veces, parece que la lealtad se ha perdido.

