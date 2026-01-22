Resumen: Conozca el plan de movilidad en Medellín por el concierto de Bad Bunny y los cierres viales en Santa Elena este domingo 25 de enero. Rutas alternas y horarios.

¡Pilas! Medellín se prepara para el caos vial: medidas por Bad Bunny y cierres en Santa Elena

Medellín se prepara para un fin de semana de alta congestión que pondrá a prueba la movilidad en puntos estratégicos de la ciudad.

La Secretaría de Movilidad confirmó que, aunque no se decretarán cierres viales definitivos para las fechas del concierto de Bad Bunny (23, 24 y 25 de enero) en el estadio Atanasio Girardot, se espera una afluencia masiva de vehículos que podría colapsar las arterias cercanas al complejo deportivo.

Las autoridades recomendaron a los asistentes y ciudadanos en general planear sus recorridos con antelación, utilizar el transporte público y evitar transitar por el sector de la carrera 70 y la calle 50 si no es estrictamente necesario.

A la par de la fiesta del género urbano, el deporte también impactará la movilidad este domingo 25 de enero en el corregimiento de Santa Elena. Debido a la competencia “Yo corro por un silletero”, se presentarán cierres totales en varias vías rurales entre las 5:00 a.m. y las 2:00 p.m.

Los recorridos de 5K y 10K afectarán tramos clave como la carrera 53 Este, la calle 51 A y la calle 10, lo que obligará a residentes y turistas a tomar rutas alternas para desplazarse desde y hacia la capital antioqueña.

Para quienes necesiten conectar con Medellín desde el corregimiento, la alcaldía definió desvíos por la vereda El Perico y la vereda Pantanillo con conexión a la avenida Las Palmas.

Es importante anotar que estas medidas afectarán temporalmente la operación de rutas de transporte público y el acceso a varias veredas, por lo que se contará con un despliegue especial de agentes de tránsito para orientar a los conductores y minimizar el impacto en el flujo vehicular.

Finalmente, las autoridades de tránsito enfatizaron en que la paciencia será clave durante estos tres días. Se hace un llamado especial a no parquear vehículos en zonas prohibidas alrededor del estadio, ya que se realizarán operativos de control constantes para garantizar que la movilidad fluya, especialmente durante las horas de entrada y salida del evento musical que promete atraer a miles de personas de otras regiones del país.

