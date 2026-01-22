Alianza Lima, se pronunció: Separó a tres jugadores e inició proceso disciplinario tras incidentes

Alianza Lima separa indefinidamente a tres jugadores e inicia un proceso disciplinario reafirmando sus valores de disciplina, respeto e integridad. Foto: Alianza Lima

Resumen: El Club Alianza Lima anunció la separación indefinida de tres jugadores del primer equipo masculino tras los recientes incidentes difundidos en medios de comunicación, dándoles inicio a un procedimiento disciplinario según el reglamento interno. La institución manifestó su total disposición para colaborar con las autoridades en las investigaciones y reafirmó su compromiso con los valores de respeto, disciplina e integridad que rigen al club.

El Club Alianza Lima emitió un comunicado oficial ante los hechos de público conocimiento difundidos recientemente en los medios de comunicación.

En el documento, la institución informó la decisión de separar de manera indefinida del primer equipo masculino a los tres futbolistas involucrados.

Esta medida se mantendrá vigente mientras se resuelve la situación legal y deportiva de los jugadores afectados.

Asimismo, la directiva íntima confirmó que se ha iniciado un procedimiento disciplinario interno, el cual se regirá estrictamente bajo el reglamento de la institución.

En esa misma línea, el club manifestó su total disposición para colaborar con las autoridades competentes en las investigaciones que se encuentren en curso, reafirmando su postura de transparencia frente a la opinión pública y su numerosa hinchada.

Finalmente, el club victoriano enfatizó que no tolerará actos que contravengan los principios fundamentales de la organización.

Alianza Lima reafirmó su compromiso absoluto con los valores de respeto, disciplina e integridad que sostienen su identidad histórica, dejando claro que las conductas de sus integrantes deben estar alineadas con el prestigio y la ética que demanda vestir la camiseta blanquiazul.

