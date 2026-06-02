Resumen: El Túnel de Oriente tendrá cierre total entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m. por trabajos de mantenimiento. Conozca las rutas alternas recomendadas.

¡Ojo si va para el aeropuerto! Cerrarán el Túnel de Oriente esta noche

Los usuarios del Túnel de Oriente deberán programar con anticipación sus desplazamientos durante la noche de este martes 2 de junio y la madrugada del miércoles 3 de junio, debido a un cierre total programado para realizar labores de mantenimiento en esta importante conexión vial entre Medellín y el Oriente antioqueño.

La Concesión Túnel Aburrá Oriente informó que la restricción se aplicará entre las 10:00 de la noche y las 4:00 de la mañana.

Durante ese periodo no estará habilitado el tránsito vehicular por el corredor, por lo que los conductores deberán utilizar rutas alternas para completar sus recorridos.

De acuerdo con la entidad, los trabajos hacen parte de las actividades periódicas de mantenimiento que se desarrollan en la infraestructura con el fin de garantizar condiciones seguras para los miles de usuarios que diariamente utilizan el Túnel de Oriente.

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Ante la suspensión temporal del paso, las autoridades recomendaron a quienes se dirijan hacia municipios del Oriente antioqueño o se movilicen en sentido contrario tomar la Variante Palmas como ruta alterna mientras se ejecutan las labores programadas.

La concesión precisó que la medida solo estará vigente durante el horario establecido y que, fuera de ese lapso, el Túnel de Oriente continuará operando con normalidad para los vehículos particulares, de servicio público y de carga.

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